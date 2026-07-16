RHMZ UPRAVO IZDAO HITNO UPOZORENJE! U narednih dva sata na udaru jakih pljuskova, grada i snažnog vetra Beograd i OVIH 5 DELOVA SRBIJE!

RHMZ Srbije izdao je najnovije upozorenje na nepogode.
Na jugu Kolubarskog okruga jačanje grmljavinske oblačnosti pa se u narednom satu očekuju jaki pljuskovi, grad i jak vetar u oblasti padavina.
Oblačnost je sporopokretna, ali sa tendencijom premeštanja ka severu Moravičkog i ka Šumadijskom okrugu.
Na zapadu i jugozapadu Srbije posle podne (16.07.) izolovana pojava kratkotrajnih grmljavinskih nepogoda sa gradom i jakim vetrom.
Za konrektne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.
Autor: A.A.