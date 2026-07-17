Sedam godina nije izgovorio nijednu reč, a onda se dogodilo čudo koje je zauvek promenilo njegov život: Danas se molimo Svetom Andreju Kritskom za Božju zaštitu

Sveti Andrej Kritski ostao je upamćen po čudesnom isceljenju u detinjstvu, odbrani pravoslavne vere, brojnim čudima i Velikom pokajnom kanonu koji se čita tokom Velikog posta.

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas molitveno obeležavaju Svetog Andreja, arhiepiskopa Kritskog, velikog svetitelja, bogoslova i ispovednika pravoslavne vere, čiji se život i danas navodi kao primer smirenja, mudrosti i nepokolebljive odanosti Hristu.

Sveti Andrej rođen je u Damasku od pobožnih hrišćanskih roditelja. Prema predanju, od rođenja je bio nem i nije progovorio sve do sedme godine života, kada su ga roditelji doveli u crkvu i pričestili. Nakon primanja Svetog pričešća progovorio je, što Crkva smatra velikim čudom i svedočanstvom sile božanske blagodati.

Kada je napunio 14 godina, otišao je u Jerusalim, gde se zamonašio u lavri Svetog Save Osvećenog. Svojim podvižničkim životom, mudrošću i poslušnošću brzo je stekao ugled među monasima, zbog čega ga je patrijarh Jerusalimski uzeo za svog pismovoditelja.

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U vreme kada se pojavila monotelitska jeres, koja je učila da Gospod Isus Hristos ima samo božansku, a ne i ljudsku volju, Sveti Andrej je kao predstavnik Jerusalimske patrijaršije učestvovao na Šestom vaseljenskom saboru u Carigradu 681. godine. Svojom darovitošću, rečitošću i poznavanjem pravoslavnog učenja dao je veliki doprinos odbrani vere i učvršćivanju odluka Sabora.

Kasnije je izabran za arhiepiskopa ostrva Krita, gde je bio omiljen među narodom. Revnosno je čuvao pravoslavnu veru, suzbijao jeresi i, prema crkvenom predanju, činio brojna čuda svojim molitvama. Veruje se da je molitvom odbranio ostrvo Krit od saracenskih napada.

Sveti Andrej ostavio je iza sebe brojna bogoslovska dela, crkvene pesme i kanone. Njegovo najpoznatije delo je Veliki pokajni kanon Svetog Andreja Kritskog, jedno od najznačajnijih dela pravoslavne himnografije, koje se čita tokom Velikog posta.

Pred kraj života, vraćajući se iz Carigrada, predosetio je svoju smrt. Upokojio se 712. godine dok je brod plovio u blizini ostrva Mitilene, preselivši se, prema crkvenom predanju, u Carstvo Hristovo.

Tropar Svetom Andreju Kritskom "Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Andreje, moli Hrista Boga da spase duše naše."

Danas se vernici mole Svetom Andreju Kritskom za postojanost u veri, smirenje, mudrost i Božju zaštitu, sledeći primer svetitelja koji je čitav svoj život posvetio službi Bogu i odbrani pravoslavne vere.

Autor: A.A.