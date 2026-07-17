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SPREMITE SE ZA GUŽVE! Oglasili se iz AMSS-a, kreće vikend haos na putevima i granicama, evo gde se trenutno najduže čeka

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA ||

AMSS navodi da se na Horgošu putnička vozila na ulazu zadržavaju 45 minuta, dok teretna vozila na izlazu iz Srbije na Batrovcima i Sremskoj Rači čekaju oko sat vremena.

Putnička vozila jutros se na ulazu u Srbiju na graničnom prelazu Horgoš zadržavaju oko 45 minuta, dok teretna vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača čekaju oko sat vremena, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja.

Iz AMSS-a upozoravaju da se, zbog početka vikenda i smene turista u jeku letnje sezone, tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja.

Veći broj vozila biće prisutan na auto-putevima i glavnim tranzitnim pravcima ka letnjim turističkim destinacijama na jugu i istoku Evrope, zbog čega su moguća usporena vožnja, povremeno formiranje kolona i duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Iz AMSS-a savetuju vozačima da na put krenu u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vožnju prijatniji.

Autor: A.A.

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