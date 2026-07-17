Jako nevreme u Srbiji 3 dana u nizu! RHMZ se upravo oglasio: 'Izdavaćemo upozorenja sat, dve pre nepogoda!'

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je objavio upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode za 18, 19. i 21. jul.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u subotu uveče i u noći između subote i nedelje, 18. i 19. jula, zatim u nedelju, 19. jula, uveče, a u centralnoj i južnoj Srbiji i u utorak, 21. jula, posle podne i uveče, lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, navodi se u upozorenju RHMZ.

Vremenska prognoza za subotu

U subotu (18.07.) veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, ređa pojava kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom. Vetar slab do umeren, promenlјivog pravca. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni Celzijusa, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Izraženiji grmlјavinski razvoji, lokalno uz grad i jak ili olujni vetar, mogući su uveče, prvo na zapadu Srbije, a u toku noći sa tendencijom brzog premeštanja dalјe na istok.

Vreme od nedelje

Do kraja druge i u trećoj dekadi jula promenlјivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom. Grmlјavinske nepogode praćene gradom i jakim ili olujnim vetrom moguće su u nedelјu uveče (19.07.), kao i u utorak (21.07.). Maksimalna temperatura sledeće sedmice u padu, pa će u većini dana biti od 24 do 29 stepeni, samo će u ponedelјak (20.07.) i utorak (21.07.) na jugu i istoku biti toplije - do 33 stepena.

Autor: D.B.