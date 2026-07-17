Likovna kolonija okupila umetnike iz cele Srbije: Kreativnost bez barijera u službi inkluzije

Savez invalida rada Srbije organizovao je dvodnevnu Likovnu koloniju u Počerskom Metkoviću, gde su učesnici iz više gradova Srbije, uz podršku mentora, stvarali umetnička dela koja će biti predstavljena na budućoj izložbi "Stvaralaštvo bez granica: Invalidi rada zajednici".

Savez invalida rada Srbije organizovao je 14. i 15. jula dvodnevnu Likovnu koloniju na Etno gazdinstvu Kalinovac u Počerskom Metkoviću.

Manifestacija je okupila 25 slikara iz Mačve, kao i članove udruženja invalida rada iz Aleksinca, Prokuplja, Leskovca, Trgovišta, Šapca i Beograda, dok je događaju prisustvovalo ukupno 35 učesnika.

Kolonija je realizovana u okviru programa „Kreativnost i duh bez barijera – U susret EXPO 2027“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Učesnici su kroz rad u tehnikama ulja na platnu, akvarela i akrila imali priliku da razvijaju kreativne veštine, razmene iskustva i doprinesu budućoj izložbi posvećenoj stvaralaštvu osoba sa invaliditetom.

Likovnu koloniju otvorio je predsednik Saveza invalida rada Srbije Božidar Cekić, a prisutnima su se obratili i predstavnici Ministarstva, Grada Šapca i partnerske Gradske organizacije invalida rada i invalidskih penzionera Šapca.

Učesnici su na zatvaranju kolonije istakli da su posebno zadovoljni atmosferom, saradnjom i razmenom umetničkih tehnika, dok su najuspešnijima uručene zahvalnice za doprinos unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i razvoju inkluzivnog društva.

Tokom kolonije nastalo je 25 umetničkih slika, a organizatori ocenjuju da su svi planirani ciljevi uspešno ostvareni.

Autor: S.M.