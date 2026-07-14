Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do PET SATI: AMSS objavio najnovije podatke o graničnim prelazima

Na graničnim prelazima na izlazu iz Srbije danas su zabeležena višesatna zadržavanja za teretna vozila, dok putnički saobraćaj protiče bez većih čekanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Prema podacima Uprave granične policije od 17.15 časova, najduže zadržavanje je na graničnom prelazu Šid, gde teretna vozila na izlazu iz zemlje čekaju oko pet sati.

Na prelazu Bezdan čeka se četiri sata, na Batrovcima i Kelebiji po tri sata, na Horgošu dva sata, a na Sremskoj Rači oko jedan sat.

Na graničnom prelazu Preševo, putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju oko 20 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se u saopštenju AMSS.

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" podseća da je od 1. jula u primeni kaznena politika za vlasnike i korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, upotrebom TAG uređaja.

Iz tog javnog preduzeća pozvali su prevoznike koji još nisu uveli TAG uređaje da to učine što pre kako bi omogućili brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice i izbegli dodatne kazne.

U saopštenju se da je za vozila četvrte kategorije u bezbarijernom sistemu naplate putarine na obilaznici oko Beograda jedini redovan način plaćanja registracija TAG uređaja na platformi Toll4All.

Autor: Marija Radić