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Nije zmija, još je strašnije: Vladica Stanković pokazao sa čim se ovog puta suočio

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com/udruzenje_poskok ||

Vladica Stanković, javnosti dobro poznat kao najpoznatiji srpski zmijolovac i predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok", ponovo je privukao veliku pažnju javnosti.

Ovog puta, umesto zmija, Vladica se uhvatio u koštac sa još jednom velikom opasnošću koja tokom letnjih meseci vreba građane - stršljenovima.

On je na svom Instagram profilu podelio video-snimak još jedne uspešne, ali izuzetno rizične intervencije.

Vladica je intervenisao u jednom domaćinstvu u selu Suvi Do nadomak Niša, gde su se stršljenovi nastanili i napravili gnezdo, ozbiljno ugrožavajući bezbednost ukućana. Kao profesionalac koji ne zna za strah, Stanković je opremljen specijalnim zaštitnim odelom izašao na teren i uspešno uklonio pretnju.

Na snimku se vidi proces uklanjanja gnezda. Ipak, zahvaljujući bogatom iskustvu i adekvatnoj opremi, akcija je završena bez posledica.

Autor: S.M.

#Vladica Stanković

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