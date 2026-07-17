Šabac proglasio vanrednu situaciju: Pooštrene mere zbog afričke kuge svinja

Štab za vanredne situacije grada Šapca na današnjoj sednici doneo je Odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada, radi efikasnog sprovođenja mera za sprečavanje daljeg širenja afričke kuge svinja.

Kako je saopšteno iz uprave Grada Šapca, odluka je doneta u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi, imajući u vidu složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom okrugu i potrebu za hitnim i koordinisanim delovanjem svih nadležnih institucija.

U narednom periodu na teritoriji grada Šapca sprovodiće se pojačane mere kontrole i zaštite, koje obuhvataju doslednu primenu svih mera koje propisuje Uprava za veterinu, zatim zabranu ili ograničenje premeštanja i prometa svinja sa i ka gazdinstvima u zonama u kojima su propisane mere.

Šta obuhvataju pojačane mere

Pojačane mere obuhvataju i pojačan nadzor veterinarske inspekcije i veterinarskih službi na gazdinstvima i farmama, pojačanu kontrolu prometa životinja, stočne hrane i proizvoda životinjskog porekla, sprovođenje mera dezinfekcije na gazdinstvima, prilaznim putevima i drugim lokacijama od značaja.

Takođe, mere obuhvataju i obavezno prijavljivanje svakog uginuća ili sumnje na bolest nadležnoj veterinarskoj službi, kao i pojačanu saradnju svih gradskih službi sa Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za veterinu i drugim nadležnim institucijama.

U saopštenju se podseća da je afrička kuga svinja virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, ali može izazvati velike ekonomske štete u stočarskoj proizvodnji.

Apel grada

Grad Šabac apeluje na sve držaoce svinja da dosledno primenjuju propisane mere biosigurnosti, da ne nabavljaju životinje nepoznatog zdravstvenog statusa, da ne premeštaju svinje bez odobrenja nadležnih organa i da svaku sumnju na pojavu bolesti odmah prijave veterinarskoj službi.

Kako se dodaje u saopštenju, Grad Šabac će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti da prati razvoj situacije i blagovremeno obaveštava javnost o svim daljim aktivnostima, sa ciljem zaštite stočnog fonda i sprečavanja širenja afričke kuge svinja.

Autor: Iva Besarabić