UKINUTA VANREDNA SITUACIJA U VALJEVU: Građani pozvani da prijavu štetu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je, na današnjoj sednici, ukinuo vanrednu situaciju u Valjevu, koja je proglašena 8. januara zbog snežnog nevremena.

Kako je objavljeno na Instagram profilu grada Valjeva, situacija u tom gradu je u potpunosti stabilizovana - putevi su prohodni, snabdevanje električnom energijom je uspostavljeno na celoj teritoriji, a pojedinačni kvarovi na niskonaponskoj mreži se otklanjaju u najkraćem roku.

Gradonačelnik Lazar Gojković zahvalio se svim službama koje su reagovale i omogućile da se otklone posledice snega i leda, koje su pretile da na duži period parališu život, naročito u valjevskim selima.

Grad Valjevo pozvao je sve građane sa teritorije tog grada koji su pretrpeli štetu vidu pokvarenih, uništenih ili neupotrebljivih malih kućnih aparata i bele tehnike (aparati u domaćinstvu) da štetu prijave.

Autor: Iva Besarabić

