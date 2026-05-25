PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U ČAČKU! Zabranjeno konzumiranje vode zbog HAVARIJE na Rzavu

Na vanrednoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Čačka na predlog Gradskog štaba, zamenik gradonačelnika Vladan Milić doneo je odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji grada Čačka.

Vanredna situacija je proglašena zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koja se dogodila jutros oko 6 časova. U koordinaciji sa JKP "Vodovod" vrši se snabdevanje prioritetnih korisnika tehnički ispravnom vodom, odnosno vodom za piće, a to su: Opšta bolnica, pekare, vrtići, mlekare i drugi, potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Stanovništvo se moli da u narednih deset dana, odnosno do ukidanja vanredne situacije, ne koristi vodu iz sistema za vodosnabdevanja Rzav za piće, sve dok Zavod za javno zdravlje i JKP "Vodovod" ne objave završne analize uzoraka vode, koje će, prema informacijama, biti gotove do srede.

"Voda koja bude u sistemu tokom navedenog perioda može se koristiti isključivo kao tehnička voda. Gradski štab za vanredne situacije grada Čačka će pratiti situaciju na terenu i, shodno činjeničnom stanju, donositi naredbe i preduzimati mere u cilju rešavanja krizne situacije, poručuju iz lokalne samouprave", navodi se u saopštenju.

Podsetimo, rano jutros, oko 6 časova, došlo je do havarije na magistralnom cevovodu vodosistema "Rzav", usled čega je došlo do prekida vodosnabdevanja u Čačku i Arilju.

Autor: S.M.