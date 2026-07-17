Vernici sutra pale sveće i mole se OVOM svetitelju: Jedan običaj se strogo poštuje

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa tirskog, jednog od najuglednijih crkvenih učitelja ranog hrišćanstva. Njegovo ime vekovima se vezuje za istrajnost u veri, mudrost i spremnost da istinu brani i onda kada je to značilo stradanje.

Iako nije među najvećim crvenim slovom obeleženim praznicima u crkvenom kalendaru, vernici ga poštuju kao svetitelja koji je svojim životom ostavio snažnu poruku o veri, milosrđu i pomoći bližnjima. Zato se na današnji dan mnogi okupljaju u hramovima, pale sveće za zdravlje svojih najmilijih i upućuju molitve tražeći snagu da ostanu istrajni u iskušenjima.

Prema narodnom verovanju, na praznik Svetog Doroteja posebno se vodi računa da se ne narušavaju crkveni propisi o postu, ali i da se nikome ne uskrati pomoć ukoliko smo u mogućnosti da je pružimo.

Ko je bio Sveti Dorotej?

Sveti Dorotej bio je episkop grada Tira još u vreme cara Dioklecijana, jednog od najvećih progonitelja hrišćana. Zbog progona je jedno vreme bio prinuđen da napusti svoju episkopiju, ali se po dolasku cara Konstantina Velikog, kada je hrišćanstvo dobilo slobodu, vratio svom narodu i nastavio da propoveda Jevanđelje.

Predanje kaže da je doživeo duboku starost, više od sto godina, i da je bio izuzetno učen čovek. Pisao je na grčkom i latinskom jeziku, a njegovo najpoznatije delo je grčko-latinska "Sintagma", zbog koje ga crkvena istorija pamti kao jednog od značajnijih teologa svog vremena.

Njegov zemaljski život okončan je 361. godine, za vreme cara Julijana Odstupnika, koji je ponovo pokrenuo progon hrišćana. Sveti Dorotej tada je, prema crkvenom predanju, pretrpeo velika mučenja i postradao zbog svoje nepokolebljive vere u Hrista.

Običaj koji se na današnji dan posebno poštuje

Za praznik Svetog Doroteja vernici se podsećaju jedne njegove važne pouke koja se odnosi na post, ali i na odnos prema ljudima kojima je pomoć potrebna.

Beseda koja se vezuje za današnji dan upozorava da se ne narušava post sredom i petkom, koji je Crkva ustanovila, ali i da se nikada ne zatvara srce pred onima kojima možemo pomoći.

U njoj se kaže:

"Nikada ne narušavaj post u sredu i u petak. Taj post je Crkvom zapoveđen i dobro obrazložen. Ako si ikad u životu narušio taj post, moli se Bogu da ti oprosti i više ne greši. Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti. Ne odriče ni tebi Gospod ono što tebi treba, ne odreci ni ti čoveku, koga ti je Gospod poslao u susret, da kuša srce tvoje. Ako ti neki siromah jedan put u životu pruži ruku za pomoć, podaj mu i ne otkaži. Tvoja nemilost peći će te kao žeravica i neće ti dati mira sve dok se ne pokaješ i ne omekšaš srcem."

Ove reči i danas se smatraju jednom od najlepših pouka o tome da vera nije samo u molitvi, već i u delima milosrđa, saosećanja i spremnosti da pomognemo drugome.

Kako vernici obeležavaju praznik?

Na praznik Svetog Doroteja običaj je da se ode u crkvu, zapali sveća za zdravlje ukućana i pokoj duša preminulih, a mnogi ovaj dan koriste i za tihu molitvu u svom domu.

Narodno verovanje kaže da je posebno važno izbegavati svađe, ružne reči i zlu nameru, jer se veruje da dan posvećen svetitelju treba provesti u miru, praštanju i dobrim delima.

Mnogi će upravo danas pomoći siromašnima, posetiti bolesnog rođaka ili komšiju, dati prilog crkvi ili nekome kome je pomoć potrebna, verujući da se dobro učinjeno iz čistog srca uvek vraća.

Molitva Svetom sveštenomučeniku Doroteju

"Sveti sveštenomučeniče Doroteje, verni slugo Hristov, koji si svoj život posvetio istini i ljubavi Božjoj, izmoli od Gospoda mir našim srcima, snagu u iskušenjima i mudrost da hodimo putem vere. Nauči nas da budemo milosrdni prema bližnjima, postojani u dobru i istrajni u molitvi. Neka tvojim svetim molitvama Gospod podari zdravlje, slogu i blagoslov našim porodicama i sačuva nas od svakog zla. Amin."

Autor: Iva Besarabić