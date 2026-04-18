Sutra slavimo velikog sveca: Oni koji su pred važnom odlukom moraju da urade jednu važnu stvar

Srpska pravoslavna crkva i vernici 19. aprila obeležavaju uspomenu na Sveti Evtihije Carigradski, jednog od značajnih crkvenih velikodostojnika i duhovnih učitelja iz ranog hrišćanskog perioda.

Put od dečaka do patrijarha

Još kao dete, Evtihije je pokazivao neobičnu zrelost i predosećaj svog životnog poziva. Igrajući se sa vršnjacima, pisali su svoja imena na kamenu i uz njih zanimanja kojima će se baviti kada odrastu. On je tada, uz svoje ime, zapisao – patrijarh, što se kasnije ispostavilo kao proročansko.

Njegov duhovni put brzo je napredovao. Već u tridesetoj godini postao je iguman jednog manastira u oblasti Amasije, gde se isticao mudrošću i posvećenošću. Deset godina kasnije, poslat je na važan crkveni skup – Peti vaseljenski sabor, gde je ostavio snažan utisak na prisutne.

Ugled među carevima i narodom

Na saboru je svojim znanjem i razboritošću privukao pažnju samog cara Justinijan I, koji je često tražio njegove savete. Njegova blagost, dobra dela i posvećenost veri učinili su ga omiljenim među narodom i sveštenstvom, pa je ubrzo izabran za patrijarha.

Običaji i verovanja

Narodno predanje kaže da se vernici na ovaj dan posebno obraćaju Svetom Evtihiju za pomoć u trenucima važnih životnih odluka. Veruje se da oni koji su u dilemi treba da odu u crkvu, pomole se ovom svecu i potraže duhovno usmerenje, kako bi doneli ispravnu odluku uz veru i molitvu.

Molitva Svetom Evtihiju

„Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Evtihije, moli Hrista Boga da spase duše naše.“

Autor: A.A.