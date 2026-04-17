DANAS OVO NIKAKO NE SMETE DA IZGOVORITE: Obeležavamo važnog sveca uz TRI STROGA običaja

Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva 17. aprila obeležavaju praznik posvećen Svetom Josifu Pesmopiscu ili kako ga još nazivaju Himnografom, jednom od najznačajnijih duhovnih stvaralaca u istoriji hrišćanstva.

Njegovo ime vezuje se za duboku veru, ali i za bogato crkveno pesništvo koje je ostavilo neizbrisiv trag u pravoslavnoj tradiciji.

Od Sicilije do monaškog života

Sveti Josif rođen je na Siciliji, ali je vrlo rano ostao bez roditelja. Nakon tog životnog udarca, napušta rodni kraj i odlazi u Solun, gde započinje potpuno novi život.

Upravo tamo se zamonašio, birajući put vere, skromnosti i duhovnog stvaralaštva, daleko od svetovne buke.

Sveti Josif nije bio samo monah – bio je i izuzetno nadaren pesnik. Njegove crkvene pesme i himne postale su deo bogoslužbenog života i prenose se kroz generacije.

Veruje se da je kroz stihove uspevao da izrazi ono što reči često ne mogu – duboku veru, pokajanje i ljubav prema Bogu.

Običaji i verovanja

U narodu se ovaj dan obeležava mirno, bez velike pompe, ali sa posebnim poštovanjem prema tišini i duhovnosti.

Veruje se da na ovaj praznik ljudi treba da se fokusiraju na svoje misli, mir i da ne upućuju teške reči.

Postoji i verovanje da oni koji se danas iskreno pomole mogu pronaći utehu i snagu u teškim trenucima, baš kao što je i Sveti Josif pronašao svoj put nakon velikih životnih gubitaka.

Autor: Iva Besarabić