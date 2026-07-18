Čak 37 stepeni, pa obrt i NEVREME! Srbiji prete grmljavinske oluje: Evo kada i gde se očekuju gromovi, moguć i GRAD

Današnji dan u Srbiji protiče u znaku sunčanog i vrelog vremena. U većini predela očekuje se sunčano. Maksimalna temperatura biće od 33 do 37 stepeni, u Beogradu do 35.

Biće veoma sparno i neugodno, pa treba izbegavati boravak na otvorenom, pogotovo u najtoplijem delu dana, naročito zbog opasnosti od sunčanice, ali i zbog toplotnog udara.

Očekuju se i veoma visoke vrednosti UV zračenja, pa u periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekvatne zaštite.

Posle podne i uveče u mnogim predelima očekuje se jači razvoj oblačnosti i pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom i to prvo na zapadu Srbije, u Podrinju, Mačvi, Sremu i Bačkoj, da bi se potom ovi sistemi kreteli dalje na istok preko centralne Srbije i šireg područja Beograda.

Lokalno su moguće i nepogode sa gradom, uz olujni vetar i obilne pljuskove, uz jake gromove.

Najveća opasnost od nepogoda očekuje se na severu i na zapadu Srbije.

Građanima se savetuje da prate najnovija upozorenja nadležnih meteoroloških službi, izbegavaju boravak na otvorenom tokom prolaska oluja, zaštite vozila od mogućeg grada i obrate pažnju na mogućnost naglih udara vetra.

Opreznost se preporučuje i u saobraćaju, naročito u slučaju nevremena, kada vozilo treba zaustaviti i bezbedno parkirati dok traje opasnost od nevremena. Zbog vrućina na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana i vozila treba redovno probrettarvati i redovnio praviti i pauze.

U nedelju malo ugodnije, ali i dalje veoma toplo, ponegde uz pljuskove sa grmljavinom, uz opasnost od nepogoda.

Sledeeće sedmice očekuje se znatno ugodnije i prijatnije i bez većih vrućina, uz temperature ispod 30 stepeni, a sredinom sedmice oko 25 stepeni.

Autor: Marija Radić