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Edukativno putovanje studenata Univerziteta u Novom Pazaru u Istanbul

Izvor: Pink.rs, Foto: UNP ||

Studentski parlament, uz podršku Univerziteta u Novom Pazaru, organizovao je edukativno putovanje u Istanbul, koje je realizovano u periodu od 12. do 17. jula.

Tokom šestodnevnog boravka studenti su imali priliku da upoznaju bogato kulturno i historijsko naslijeđe Republike Turske kroz posjetu nekim od najznačajnijih znamenitosti, među kojima su Muzej palate Topkapi, Aja Sofija, palata Bejlerbej, Muzej islamskih civilizacija i palata Dolmabahče.

Foto: UNP

Pored upoznavanja kulturne baštine, ovakva putovanja predstavljaju dragocjenu priliku za međusobno povezivanje studenata, sklapanje novih prijateljstava, razmjenu iskustava i sticanje neformalnih znanja i vještina, koje značajno doprinose njihovom ličnom i profesionalnom razvoju.

Zahvaljujemo se svim učesnicima koji su svojim odgovornim ponašanjem dostojno predstavljali Univerzitet u Novom Pazaru, te se radujemo budućim zajedničkim putovanjima, projektima i aktivnostima koje će nastaviti jačati zajedništvo i studentski duh.

Autor: A.A.

#Novi Pazar

#Studenti

#putovanje

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