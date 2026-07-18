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Olujno nevreme rušilo drveće i poplavilo ulice u Sloveniji: Evo gde je najkritičnije večeras

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/STA/SERGEJ KOTNIK ZAVRL ||

Oluja praćena jakim kišama i vetrom pogodila je delove Slovenije i izazvala probleme u Gorenjskoj, Štajerskoj i Koruškoj.

Očekuje se da će olujni uslovi u unutrašnjosti zemlje prestati tokom noći, dok bi oluje u Primorskoj regiji mogle da potraju do jutra.

Službe za vanredne situacije imale su brojne intervencije zbog oborenog drveća i poplava izazvanih jakim padavinama, saopštila je Direkcija za zaštitu i spasavanje, prenosi sajt Gorenjska info.

Prema podacima Uprave, za sada nema izveštaja o povređenima. Vatrogasci su morali da intervenišu i u područjima Slovenske Bistrice i Lenarta. U širem području Kranja, vetar je izazvao štetu na više lokacija.

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Intervencije službi za vanredne situacije bile su neophodne i u okolini Prevalja i Dravograda,navodi se na sajtu Uprave.

Slovenačka Agencija za zaštitu životne sredine izdala je večeras narandžasto upozorenje zbog opasnosti od jačeg nevremena za centralne, jugozapadne i jugoistočne delove zemlje. Žuto upozorenje je na snazi za severni deo Slovenije.

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Autor: Pink.rs

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