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U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: Evo gde se očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, pljusak i grmljavina će u toku dana biti ređa, a u večernjim satima češća pojava, narocito u severnim, zapadnim i centralnim krajevima gde ce biti biti uslova i za intenzivnije grmljavinske nepogode sa gradom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u zoni pljuskova jak ili olujni, severozapadni, dok će temperatura biti od 17 31 na severu, odnosno do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, veći deo dana suvo vreme sa sunčanim intervalima, a krajem dana i tokom noći nestabilno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, uz slab i umeren severozapani vetar koji će u zoni pljuskova kratkotrajno biti i jak.

Najviše dnevna temperatura u prestonici biće oko 33 stepena.

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Autor: Marija Radić

#Beograd

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