U Srbiji oblačno sa sunčanim intervalima: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

U Srbiji će danas, nakon pretežno sunčanog jutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, dok se uveče u Banatu i na istoku Srbije ponegde očekuje kratkotrajna kiša, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju, dok će temperature biti od dva do 16 stepeni.

U Beogradu će jutro i prepodne biti sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.

U narednih nedelju dana biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz mogućnost lokalne kratkotrajne kiše ili pljuska u četvrtak, do subote sa padom temperature, dok se ponovni temperaturni porast očekuje od nedelje.

Autor: Marija Radić

