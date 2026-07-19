Važno! Šta treba da znate o afričkoj kugi svinja?

Virus afričke kuge svinja trenutno je aktivan u sedam okruga i 52 mesta, dok je do sada, usled uginuća i sprovedenih mera eutanazije, uklonjeno skoro 28.000 svinja.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je u Sremskoj Mitrovici da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali da je pod kontrolom nadležnih službi.

Najveća žarišta trenutno su na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su na terenu pojačane mere kontrole.

- Podaci nisu dobri, ali su, nažalost, u skladu sa očekivanjima jer je virus već prisutan na širem području. Zato smo aktivirali čitav sistem - rekao je Glamočić.

Ministar je istakao da su na terenu veterinarske službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Srbije, lokalne samouprave i svi koji mogu da doprinesu sprečavanju širenja zaraze.

On je podsetio da se virus najčešće prenosi preko divljih svinja, ali i ljudskim faktorom, zbog čega je važno poštovanje mera biobezbednosti.

- Nema mesta panici, ali ima mesta za ozbiljnost. Ne postoji vakcina ni lek, zato je prevencija jedino efikasno sredstvo u borbi protiv ove bolesti - poručio je ministar.

On je dodao da je virus prisutan u više od 70 zemalja sveta i u brojnim evropskim državama, uključujući zemlje u okruženju Srbije.

Ministar je apelovao na lokalne samouprave da pomognu domaćinstvima u obezbeđivanju dezinfekcionih sredstava gde je to potrebno, ali je podsetio da je svako gazdinstvo dužno da sprovodi redovnu dezinfekciju i druge mere zaštite.

Kako se virus prenosi?

Ministar je naglasio da afrička kuga svinja predstavlja izuzetno opasan virus za koji ne postoji vakcina. Prenosi se gotovo svim:

Obućom i odećom ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim područjem.

Prevoznim sredstvima i različitim predmetima.

Kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom ili opremom.

Ilegalnim transportom i švercom svinja iz zaraženih područja.

Nepropisnim odlaganjem uginulih životinja van gazdinstava.

Ima li opasnosti za ljude?

Ministar Dragan Glamočić istakao je da afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi i ne prenosi se na čoveka, ali da izaziva velike ekonomske posledice za svinjarsku proizvodnju.

Dok je hiljade svinja eutanazirano da bi se sprečilo dalje širenje virusa, glavno pitanje koje muči potrošače jeste šta se dešava ako slučajno pojedemo meso zaražene svinje.

Vesna Milićević, doktor veterinarske medicine i šef odeljenja za virusologiju pri Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije rekla je za beogradske medije "da ukoliko se slučajno dogodi da pojedete meso svinje zaražene afričkom kugom, neće se desiti apsolutno ništa".

- Čak i ako je životinja bila u fazi inkubacije bez vidljivih simptoma, meso je potpuno bezbedno za ljudsku ishranu, a nikakve tegobe neće imati ni kućni ljubimci poput pasa i mačaka - navela je dr Milićević.

Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije (PKS), potvrdio je da afrička kuga svinja nije zoonoza.

- Virus je izuzetno otporan na spoljne faktore i lako se prenosi među životinjama putem hrane, opreme ili odeće, ali on nije opasan po čoveka - istakao je Budimović.

Autor: D.B.