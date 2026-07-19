GLAMOČIĆ: Nadležni nisu radili svoj posao, slede oštre kazne zbog širenja afričke kuge svinja!

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić, održao je hitan sastanak sa Regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu, nakon čega je uputio oštru kritiku nadležnim službama zbog propusta u suzbijanju afričke kuge svinja.

"Ovaj nivo neodgovornosti se ne može tolerisati"

Nakon obilaska zaraženih područja, posebno naselja Skele i Krtinska, ministar je izrazio veliko nezadovoljstvo zatečenim stanjem.

Propusti na terenu: "Ni na jednoj kući koju sam obišao nisam video da je obeležena, čak su kapije širom otvorene", izjavio je Glamočić, dodajući da takav nemar direktno ugrožava napore za zaustavljanje zaraze.

Pooštravanje kazni: Ministar je najavio drastično pooštravanje kaznene politike. Iako je vanredna situacija proglašena, Glamočić smatra da poruke nadležnih "ne dopiru do ušiju ljudi", zbog čega će kontrola i sankcionisanje biti podignuti na viši nivo.

Alarmantna statistika

Od početka godine, situacija sa afričkom kugom svinja u Srbiji je izuzetno ozbiljna:

Broj stradalih životinja: Do sada je uginulo ili eutanazirano više od 28.340 svinja.

Žarišta: Najkritičnije stanje trenutno je u Rumi, gde je eutanazirano 20.000 grla, a zaraza je prisutna na području sedam okruga.

Veliki gubici: Na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima nedavno je izvršena eutanazija preko 11.000 grla, što ukazuje na to da virus prodire i na velike farme uprkos merama.

Virus je nepredvidiv – apel građanima

Ministar je naglasio da su ljudi glavni prenosioci virusa ukoliko se ne pridržavaju biosigurnosnih mera. Virus se lako širi putem kontaminirane hrane, opreme, odeće i vozila.

Zabrane: U ugroženim područjima uvedena je čak i zabrana sakupljanja vrganja, kako bi se smanjilo kretanje ljudi po šumama gde bi virus mogao biti prisutan.

Obeštećenje: Vlasnicima uginulih ili eutanaziranih životinja do sada je isplaćeno oko 24,9 miliona dinara, ali ministar podseća da novčana nadoknada ne može nadomestiti štetu koju neodgovorno ponašanje nanosi celoj industriji.

Iako afrička kuga svinja nije opasna po ljude, ona predstavlja katastrofu za stočni fond. Formirani su operativni timovi u svakoj lokalnoj samoupravi koji će vršiti strogi nadzor i kažnjavanje svih koji krše propisane mere.



Nakon obilaska zaraženih područja, posebno naselja Skele i Krtinska, ministar je izrazio veliko nezadovoljstvo zatečenim stanjem.

Propusti na terenu: "Ni na jednoj kući koju sam obišao nisam video da je obeležena, čak su kapije širom otvorene", izjavio je Glamočić, dodajući da takav nemar direktno ugrožava napore za zaustavljanje zaraze.

Pooštravanje kazni: Ministar je najavio drastično pooštravanje kaznene politike. Iako je vanredna situacija proglašena, Glamočić smatra da poruke nadležnih "ne dopiru do ušiju ljudi", zbog čega će kontrola i sankcionisanje biti podignuti na viši nivo.

Alarmantna statistika

Od početka godine, situacija sa afričkom kugom svinja u Srbiji je izuzetno ozbiljna:

Broj stradalih životinja: Do sada je uginulo ili eutanazirano više od 28.340 svinja.

Žarišta: Najkritičnije stanje trenutno je u Rumi, gde je eutanazirano 20.000 grla, a zaraza je prisutna na području sedam okruga.

Veliki gubici: Na farmi "Mistral komerc" u Hrtkovcima nedavno je izvršena eutanazija preko 11.000 grla, što ukazuje na to da virus prodire i na velike farme uprkos merama.

Virus je nepredvidiv – apel građanima

Ministar je naglasio da su ljudi glavni prenosioci virusa ukoliko se ne pridržavaju biosigurnosnih mera. Virus se lako širi putem kontaminirane hrane, opreme, odeće i vozila.

Zabrane: U ugroženim područjima uvedena je čak i zabrana sakupljanja vrganja, kako bi se smanjilo kretanje ljudi po šumama gde bi virus mogao biti prisutan.

Obeštećenje: Vlasnicima uginulih ili eutanaziranih životinja do sada je isplaćeno oko 24,9 miliona dinara, ali ministar podseća da novčana nadoknada ne može nadomestiti štetu koju neodgovorno ponašanje nanosi celoj industriji.

Iako afrička kuga svinja nije opasna po ljude, ona predstavlja katastrofu za stočni fond. Formirani su operativni timovi u svakoj lokalnoj samoupravi koji će vršiti strogi nadzor i kažnjavanje svih koji krše propisane mere.



Autor: D.S.