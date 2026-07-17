Vanredno stanje u tri grada zbog opasne zaraze: Ministar građanima uputio hitan apel

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je vanredna situacija zbog afričke kuge svinja na snazi u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a da se očekuje da će biti proglašena u još nekoliko opština, i apelovao je na vlasnike gazdinstava da primenjuju biosigurnosne mere kako bi se sprečilo širenje zaraze

Glamočić je ukazao da se afrička kuga širi, a da je najkritičnija situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu.

''Najveći broj žarišta je na spoju Sremskog i Mačvanskog okruga i teritorije Beograda. To su regioni gde imamo najviše domaćih svinja, ali ima i divljih svinja. Problem je što ljudi puštaju svinje van gazdinstava, iako znaju da to ne sme, i zato će kontrola biti rigorozna, a kazne mnogo drastičnije'', rekao je Glamočić za TV Prva.

Kazao je da je od početka godine eutanazirano više od 27.000 grla svinja i naveo da je eutanazija najefikasniji način sprečavanja širenja zaraze, naglasivši da država nadoknađuje svu štetu vlasnicima gazdinstava.

''Dovoljno je malo nediscipline i neodgovornosti da se virus raširi i onda imamo posledice. Za ljude nema opasnosti, u slučaju da se desi da konzumiraju meso, a ne može da se desi jer vodimo računa, virus nije opasan, ali ljudi su prenosioci. Najveći rezervoar zaraze su divlje svinje u delovima gde je virus najzastupljeniji'', kazao je Glamočić.

Savetovao je da se primenjuju biosigurnosne mere i da se sprovode pre dezinfekcija, ukazujući da je veoma važno da se brzo reaguje u slučaju obolevanja svinja.

''Čim primete da se nešto dešava, bilo kakvu reakciju - da svinja ne uzima hranu, da ima neko crvenilo - neka pozovu veterinara. Bitna je brza reakcija, brza eutanazija i uklanjanje virusa da se ne širi dalje. Važno je da vlasnici svinja ne idu kod drugih koji drže svinje i da se u narednom periodu ne ide u šume'', rekao je Glamočić.

Autor: S.M.