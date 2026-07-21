GLAMOČIĆ SMENIO RUKOVODIOCA KRIZNOG CENTRA: Ljiljana Ivanjac na čelu borbe protiv afričke kuge svinja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić razrešio je Sašu Ostojića dužnosti rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja, a na sednici skupštinskog Odbora za poljoprivredu saopštio je da je na ovo mesto imenovao Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu.

Nove mere i pooštravanje kazni

Ministar Glamočić izjavio je da je afrička kuga svinja prisutna u sedam okruga u Srbiji, kao i da je zaključno sa 20. julom uginulo 29.241 svinja.

Sastanak državnog vrha: Prošle nedelje održan je sastanak sa predstavnicima najvišeg državnog vrha na kojem je odlučeno da se maksimalno pooštre kazne radi sprečavanja širenja zaraze.

Operativni timovi i zabrana skupljanja pečuraka: Na nivou svake jedinice lokalne samouprave formiran je operativni tim za kontrolu, nadzor i kažnjavanje, a najavljena je i zabrana skupljanja vrganja u ugroženim područjima.

Slučaj u Hrtkovcima: Na farmi „Mistral komerc“ u Hrtkovcima 9. jula izvršena je eutanazija više od 11.000 grla zaraženih svinja, uključujući oko 1.100 priplodnih krmača, oko 5.000 prasadi i više hiljada tovljenika. Glamočić je istakao da je dosledna primena biosigurnosnih mera jedini način za sprečavanje širenja bolesti.

Karakteristike i prenošenje virusa

Afrička kuga svinja pogađa domaće i divlje svinje, ali nije opasna za ljude. Dok su divlje svinje prirodni rezervoar zaraze, glavni prenosioci virusa su ljudi ukoliko se ne pridržavaju propisanih mera, a virus se prenosi kontaktom sa zaraženim životinjama, kontaminiranom hranom, opremom, odećom i vozilima.

Autor: D.S.