GLAMOČIĆ UPOZORAVA: Afrička kuga svinja pod kontrolom, ali situacija je ozbiljna – Dovoljan je jedan propust

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je danas u Sremskoj Mitrovici, nakon sednice lokalnog i regionalnog Kriznog štaba, da je situacija sa afričkom kugom svinja ozbiljna, ali pod kontrolom. Ministar je naglasio da je neophodno maksimalno angažovanje svih nadležnih službi, ali i samih proizvođača, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, trenutno su najveća žarišta na području Sremskog i Mačvanskog okruga, kao i na delu teritorije Beograda, zbog čega su pojačane sve mere kontrole na terenu.

"Aktivirali smo čitav sistem"

„Podaci nisu dobri, ali su, nažalost, u skladu sa očekivanjima jer je virus već prisutan na širem području. Zato smo aktivirali čitav sistem. Na terenu su veterinarske službe, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vojska Srbije, lokalne samouprave i svi koji mogu da doprinesu sprečavanju širenja zaraze“, rekao je Glamočić.

Ministar je podsetio da se virus najčešće prenosi preko divljih svinja, ali i ljudskim faktorom, zbog čega je strogo poštovanje biosigurnosnih mera od presudnog značaja. „Dovoljan je samo jedan propust da se bolest prenese na novo područje. Zato je neophodna disciplina svih učesnika u proizvodnji, prevozu i prometu svinja“, istakao je on.

Nema leka, prevencija je jedino oružje

Glamočić je ponovio da afrička kuga svinja nije opasna po zdravlje ljudi i da se ne prenosi na čoveka, ali da izaziva ogromne ekonomske štete po svinjarsku proizvodnju.

„Nema mesta panici, ali ima mesta za ozbiljnost. Ne postoji vakcina ni lek, zato je prevencija jedino efikasno sredstvo u borbi protiv ove bolesti“, poručio je ministar.

Apelovao je na lokalne samouprave da pomognu domaćinstvima u obezbeđivanju dezinfekcionih sredstava tamo gde je to potrebno, ali je podsetio da je svako gazdinstvo zakonski u obavezi da sprovodi redovnu dezinfekciju i druge mere zaštite. „Bolje je sprečiti nego lečiti. Samo odgovornim ponašanjem svih možemo sačuvati domaću proizvodnju svinja“, zaključio je Glamočić.

Autor: D.S.