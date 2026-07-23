SMANJENJE BROJA ZARAŽENIH: Ministar Glamočić izjavio da je od 10. jula zabeležen manji broj slučajeva afričke kuge svinja

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas, nakon sednice Operativnog štaba za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju afričke kuge svinja, da je od 10. jula zabeleženo postepeno smanjenje broja novih slučajeva afričke kuge, ali da nema prostora za opuštanje i da je neophodno zadržati najviši nivo biosigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju, na sednici je navedeno da je afrička kuga svinja potvrđena u sedam okruga, 12 opština i 58 naseljenih mesta, na ukupno 703 gazdinstva, i da su najugroženiji Sremski i Mačvanski okrug, kao i deo teritorije grada Beograda, dok dodatni rizik predstavljaju područja sa velikim šumskim kompleksima i lovištima.

Glamočić je rekao da borba protiv afričke kuge svinja zahteva jedinstvo svih nadležnih institucija i dosledno sprovođenje propisanih mera na svim nivoima.

Autor: D.S.