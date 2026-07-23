AKTUELNO

Društvo

SMANJENJE BROJA ZARAŽENIH: Ministar Glamočić izjavio da je od 10. jula zabeležen manji broj slučajeva afričke kuge svinja

Izvor: Pink.rs/FoNet, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas, nakon sednice Operativnog štaba za koordinaciju aktivnosti na sprečavanju afričke kuge svinja, da je od 10. jula zabeleženo postepeno smanjenje broja novih slučajeva afričke kuge, ali da nema prostora za opuštanje i da je neophodno zadržati najviši nivo biosigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju, na sednici je navedeno da je afrička kuga svinja potvrđena u sedam okruga, 12 opština i 58 naseljenih mesta, na ukupno 703 gazdinstva, i da su najugroženiji Sremski i Mačvanski okrug, kao i deo teritorije grada Beograda, dok dodatni rizik predstavljaju područja sa velikim šumskim kompleksima i lovištima.

Glamočić je rekao da borba protiv afričke kuge svinja zahteva jedinstvo svih nadležnih institucija i dosledno sprovođenje propisanih mera na svim nivoima.

Autor: D.S.

#AFRIČKA KUGA SVINJA

#Beograd

#Dragan Glamočić

#MAČVANSKI OKRUG

#Poljoprivreda

#Sremski okrug

#Virus

#ministar poljoprivrede

#svinje

POVEZANE VESTI

Društvo

GLAMOČIĆ: Nadležni nisu radili svoj posao, slede oštre kazne zbog širenja afričke kuge svinja!

Društvo

GLAMOČIĆ SMENIO RUKOVODIOCA KRIZNOG CENTRA: Ljiljana Ivanjac na čelu borbe protiv afričke kuge svinja

Društvo

Na snazi su nova ograničenja zbog afričke kuge svinja

Društvo

Šabac proglasio vanrednu situaciju: Pooštrene mere zbog afričke kuge svinja

Društvo

5 žarišta afričke kuge svinja u Srbiji: Kako se prenosi, da li je opasna po ljude i kako je sprečiti?

Društvo

Grad Šabac uvodi vanredne mere: Cilj sprečavanje daljeg širenja afričke kuge svinja