Spoljne jedinice klima-uređaja ne smeju da budu na fasadi, a ako su već tu, moraju li da se uklone? Ovo je sve što treba da znate

Klima-uređaj na fasadi, veš koji se suši na terasi, zastakljen balkon ili saksije na ogradi – šta su navike, a gde počinju pravila kućnog reda i propisi? Šta je dozvoljeno, a šta može da nas košta opomene ili kazne?

Prema propisima, ne bi smelo iz klima-uređaja da kaplje na prolaznike. Profesionalni upravnik Dejan Vujičić navodi da bi vlasnici trebalo kondenz od klime ili da uvedu u stan ili na terasu gde može da kaplje, na primer, u flašu.

Kada komšijska molba ne da rezultate, u ovakvim slučajevima reaguju inspekcije Grada. Opominju i onda se rešava problem.

"Sa druge strane zgrade imamo klasičan primer da je čovek, mada nije smeo, stavio novi oluk pa je u taj oluk stavio tu cev vezanu za klimu – ima neku glomaznu klimu koja je stvarala veliku količinu kondenza i onda je to komšiji puno smetalo", navodi Vujičić.

I nije curenje klime jedini problem kada se navike nađu naspram propisa. Ni veš ne bi smeo da se suši na prednjoj strani zgrade.

Na novim zgradama treba da postoji predviđeno mesto za klima-uređaje

Prema poslednjim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji nove zgrade trebalo bi da se projektuju tako da spoljne jedinice klima-uređaja ne budu na uličnoj fasadi, već za na to predviđenim mestima, poput terasa ili krovova.

Profesionalni upravnik, ipak, ističe da je to nemoguće uraditi za desetine hiljade klima koje već postoje u Beogradu – nemaju svi terasu gde mogu da sakriju spoljnu jedinicu klima-uređaja.

"Ne postoji bilo kakav način da se nateraju da se ta klima ukloni", rekao je Vujičić.

Građani dužni da uklone klima-uređaje sa uličnih delova fasada

Iz Sekretarijata za komunalno-stambene poslove kažu da su građani, ipak, dužni da uklone klima-uređaje koji se nalaze na uličnim delovima fasada:

"Postojeće klima-uređaje, koji su postavljeni na uličnim delovima fasada zgrada, vlasnici objekata dužni su da uklone i postave na raspoložive pozicije kao što su lođe, ravni krovovi, bočne ili zadnje fasade, u skladu sa rokovima utvrđenim odredbama propisa koji uređuju planiranje i izgradnju."

Ne sme da se menja izgled fasade

U odgovoru Sekretarijata za komunalne i stambene poslove navodi se da je zabranjeno na spoljnim delovima zgrade, okrenutim ka ulici ili trgu, sušiti veš, držati posteljinu ili tepihe i odlagati druge predmete kojima se narušava izgled zgrade.

"Objektivno, niko ne bi smeo da menja izgled fasade zgrade bez nekih dozvola koje bi trebalo da dobije od zvaničnih organa pogotovo gde ima situacije da je čovek napravio novu terasu, probio zid i napravio terasu jer se nalazi u visokom prizemlju i stavio četiri stuba", kaže profesionalni upravnik.

Prema rečima upravnika, za takve prekršaje predviđene su novčane kazne. Za postavljanje klima-uređaja suprotno propisima fizička lica mogu biti kažnjena sa 25.000 do 50.000 dinara. Osim toga izdaje se i nalog za izmeštanje uređaja, pa vlasnici na kraju montažu plaćaju dva puta.

Autor: D.B.