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Već pucaju gromovi i pljušti u ovom delu Srbije: Evo kada osveženje i nevreme stižu i do ostalih predela

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Još jedan vreo dan u Srbiji, a u većini predela u dalje je sunčano. U ovom času, snažan grmljavinski sistem formirao se u centralnom delu Podrinja i premeštaće se ka Kolubarskom okrugu i širem području Valjeva.

Na svom putu donosiće snažne pljuskove sa grmljavinom, lokalno i nepogode, uz grad i jake gromove. Ove predfronrantalne nestabilnosti su samo uvod u jaču promenu vremena koju će tokom večeri i noći doneti prodor hladnog fronta sa severozapada.

U sedmici pred nama znatno ugodnije i prijatnije vreme i bez vrućina.

Autor: D.B.

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