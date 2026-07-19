Već pucaju gromovi i pljušti u ovom delu Srbije: Evo kada osveženje i nevreme stižu i do ostalih predela

Još jedan vreo dan u Srbiji, a u većini predela u dalje je sunčano. U ovom času, snažan grmljavinski sistem formirao se u centralnom delu Podrinja i premeštaće se ka Kolubarskom okrugu i širem području Valjeva.

Na svom putu donosiće snažne pljuskove sa grmljavinom, lokalno i nepogode, uz grad i jake gromove. Ove predfronrantalne nestabilnosti su samo uvod u jaču promenu vremena koju će tokom večeri i noći doneti prodor hladnog fronta sa severozapada.

U sedmici pred nama znatno ugodnije i prijatnije vreme i bez vrućina.

Autor: D.B.