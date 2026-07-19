Alarm za srpske turiste u Grčkoj: Stiže pakao od 43 stepena, a onda sledi totalni vremenski slom

Srpski turisti koji trenutno borave na letovanju u Grčkoj ili planiraju put u narednim danima, moraju se pripremiti za ekstremne vremenske uslove.

Prema najnovijim podacima Nacionalne opservatorije u Atini (meteo.gr), jak toplotni talas zahvatiće zemlju i trajaće sve do srede, 22. jula 2026. godine, donoseći opasno visoke temperature.

Najkritičniji dani i prognozirane temperature

Ponedeljak, 20. jul: Temperature će u pojedinim delovima Grčke lokalno dostići 40 do 41 stepen Celzijusa.

Utorak, 21. jul: Očekuje se vrhunac toplotnog udara. Živa u termometru će lokalno ići do 41-42 stepena, dok je na pojedinim mestima moguće i ekstremnih 43 stepena Celzijusa.



Najava naglog preokreta i nepogoda od srede:

U sredu, 22. jula, doći će do delimičnog olakšanja jer će temperatura početi da pada u centralnoj i severnoj Grčkoj (oblasti gde boravi najveći broj naših turista, poput Solunske regije i Halkidikija). Međutim, na jugu zemlje toplotni talas će se i dalje zadržati.

Najveći oprez savetuje se od četvrtka, 23. jula, kada se u celoj zemlji očekuje značajan i nagli pad temperature, ali i ozbiljna promena vremena praćena lokalno jakim kišama i olujnim nepogodama.

Turistima se savetuje da izbegavaju boravak na direktnom suncu u najtoplijem delu dana, unose dovoljno tečnosti i redovno prate obaveštenja lokalnih službi, kao i da se pripreme za potencijalno nevreme krajem nedelje.

Autor: D.B.