TROPSKI PAKAO, PA GROMOVI I GRAD Detaljna RHMZ prognoza do kraja nedelje: Ovo je ogroman izazov za naš organizam, upozorenja na sve strane!

Srbija se trenutno nalazi u središtu intenzivnih meteoroloških zbivanja koja će u narednim danima doneti ekstremne temperaturne oscilacije.

Republički Hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da ćemo proći put od vrelih afričkih temperatura do snažnih grmljavinskih nepogoda. Ova sedmica donosi pravi test za naš organizam, jer nas nakon vrhunca toplotnog talasa čeka nagli prelazak u znatno svežije i nestabilnije vreme.

Četvrtak donosi prve ozbiljne izazove i šarenolike meteoalarme

Danas, u četvrtak 16. jula, na severu i zapadu zemlje očekuje nas promenljivo oblačno vreme uz sunčane intervale, dok će u ostalim krajevima Srbije preovladavati pretežno sunčano vreme. Iako je jutro počelo sa temperaturama od 15 do 22 stepena, tokom dana će živa u termometru dostići maksimalne vrednosti od 32 do 35 stepeni.

Specifičnost ovog dana je popodnevni razvoj oblačnosti koji može doneti lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, najavio je RHMZ.

Na snazi su različiti stepeni upozorenja prema mapi koju je objavio RHMZ. Veći deo Srbije, uključujući Bačku, Banat, Srem, Beograd, Šumadiju i Pomoravlje, nalazi se pod "žutim" meteoalarmom zbog visokih temperatura.

Međutim, istočna i jugoistočna Srbija obojeni su narandžastom bojom, što ukazuje na veoma opasnu vremensku situaciju sa temperaturama od 35 stepeni i više.

Meteoalarm za četvrtak

Meteoalarmi za danas nose sledeće uticaje:

"Žuti" alarm za temperaturu (iznad 32 stepeni) ukazuje na nepovoljne uslove za hronične bolesnike i meteoropate, kao i na povećan rizik od šumskih požara.

"Narandžasti" alarm za temperaturu (iznad 35 stepeni) predstavlja opasnost za ljude i životinje, može doneti probleme u snabdevanju električnom energijom i ometati saobraćaj.

"Žuti" alarm za grmljavinu, koji važi za zapadnu, jugozapadnu i istočnu Srbiju, donosi rizik od udara groma, probleme sa električnim uređajima i mogućnost lokalnih intenzivnih pljuskova sa gradom.

Petak kao uvertira za najtopliji vikend i "narandžasto" upozorenje

Sutra, u petak, u većini mesta biće pretežno sunčano i veoma toplo, mada je u planinskim predelima južne i istočne Srbije popodne moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Jutarnje temperature će se kretati od 16 do 22 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti u porastu i dostići će od 33 do 36 stepeni. U Beogradu se očekuje najtopliji dan sa maksimalnih 35 stepeni.

Meteoalarm za petak

Za petak je situacija na mapi upozorenja znatno dramatičnija jer je cela Srbija obojena u narandžasto. To znači da su prognozirane opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po bezbednost.

Uticaji narandžastog meteoalarma u petak su sledeći:

Veoma opasna vremenska situacija zbog ekstremne vrućine, naročito ako traje više uzastopnih dana.

Visok rizik za hronične bolesnike i lica pod medicinskom kontrolom.

Izuzetno povoljni uslovi za pojavu šumskih požara.

Problemi u transportu električne energije i saobraćajne poteškoće.

Subota i nedelja: Od vrelih 37 stepeni do grmljavinskih nepogoda i grada

U subotu 18. jula nas očekuje vrhunac toplotnog talasa, ali i njegov dramatičan kraj. Jutro i prepodne biće veoma toplo sa najvišim dnevnim temperaturama koje će se kretati od 31 do čak 37 stepeni. Međutim, u drugom delu dana stiže osetna promena vremena praćena padom temperature, kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ove nepogode će prvo zahvatiti sever i zapad zemlje, a zatim će se proširiti i na ostale krajeve, donoseći lokalne grmljavinske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.

RHMZ vremenska prognoza za Beograd

Nedelja 19. jula donosi stabilizaciju na severu uz postepeno razvedravanje, dok će u ostatku zemlje ostati promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Severozapadni vetar će biti pojačan, naročito u Vojvodini, istočnoj Srbiji i planinama.

Najniža temperatura biće od 17 do 22 stepena, a najviša od 27 do 30 stepeni, što je značajno osveženje u odnosu na subotnji vreli talas.

Početak naredne sedmice donosi pravo osveženje

Od ponedeljka 20. jula ulazimo u mirniji i prijatniji period. Očekuje se pretežno sunčano vreme uz znatno ugodnije temperature koje će u većini mesta biti od 24 do 29 stepeni. U Beogradu će ponedeljak doneti maksimalnih 27 stepeni, dok će minimalna jutarnja temperatura pasti na 18 stepeni.

Ovakav trend stabilnog i sunčanog vremena sa temperaturama do 31 stepen nastaviće se sve do 22. jula, što će omogućiti predah od tropskih dana koji su obeležili sredinu jula.

Autor: A.A.