STIŽU TROPSKI DANI I VRELE NOĆI: Ivan Ristić otkrio kada nam stižu ekstremne vrućine, poseban savet dao onima koji žive u gradovima

U narednim danima očekuju se prijatnije temperature do 31 stepen, ali ekstremne vrućine stižu sredinom jula, upozorava meteorolog Ivan Ristić

Narednih dana očekuje se prijatnije vreme, uz dnevne temperature uglavnom od 25 do 31 stepen, bez povratka velikih vrućina. Povremeno će biti smene sunca i oblaka, a mestimično su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije narednih dana dnevna temperatura biće ispod ili oko 30 stepeni.

- Naredne sedmice promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne (ređe) pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u prvoj polovini sedmice. Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 25 do 31 stepen - saopštio je RHMZ.

Vreli dani i tropske noći

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, naveo je na svom Fejsbuku da sledeće nedelje ponovo kreću vrućine na zapadu i jugozapadu Evrope.

- Toplotna kupola jača i donosi zapadnoj Evropi maksimume oko 40 stepeni. Novi toplotni talas počinje kod nas sredinom jula kada će maksimalne temperature biti u opsegu između 35 i 40 stepeni. Za sada još uvek postoje šanse da u trećoj dekadi jula imamo i maksimume preko 40 stepeni, a možda se desi i neko čudo pa se termometar ipak zaustavi na 40. podeljku. Otvorite prozore, širom izluftirajte i rashladite stanove, naročito u velikim gradovima jer drugi deo jula obeležiće tropske noći i vreli dani - naveo je Ristić.

Biometeorološka prognoza

Osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražljivost. Preporučuje se primena adekvatne zaštite od UV zračenja. Dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je na Fejbuku da će u sredu na kratko biti toplije, uz maksimume do oko 30 stepeni. Zatim sledi još jedno prolazno naoblačenje, ređa pojava pljuskova i novo osveženje.

- U četvrtak se maksimumi očekuju od 18 do 26 stepeni. Od petka ponovo malo toplije, ali za sada se do polovine meseca ne vidi povratak velikih vrućina, očekuju se prijatne noći i dnevne maksimumi od 25 do 32 stepena. Signal za moguće osveženje uz padavine za sada postoji oko 18. jula - zaključio je Čubrilo.

Autor: D.B.