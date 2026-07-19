Stravično nevreme na jugu Srbije! Oluja napravila haos za par minuta (VIDEO)

Snažan pljusak, grad i olujni vetar izazvali su probleme u Novom Pazaru. Na gradskom šetalištu pričinjena je materijalna šteta, dok su se ulice za kratko vreme našle pod vodom.

Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskom, gradom i jakim vetrom pogodilo je danas Novi Pazar, gde je za kratko vreme pričinjena materijalna šteta.

Olujni vetar obarao je i nosio predmete, dok su se usled velike količine kiše ulice brzo pretvorile u bujice.

Na gradskom šetalištu zabeležena je i značajna materijalna šteta.

Ovakav razvoj situacije usledio je nakon upozorenja meteorologa da će sa prodorom hladnog fronta doći do nagle destabilizacije atmosfere. Kako je ranije najavljeno, postojala je mogućnost razvoja jakih grmljavinskih sistema praćenih obilnim pljuskovima, gradom i olujnim vetrom, naročito u delovima zapadne i jugozapadne Srbije, gde se nalazi i Novi Pazar.

Podsetimo, kako smo ranije pisali, meteorolog Marko Čubrilo upozorio je da se večeras očekuje jaka destabilizacija atmosfere, kao i da nas od sutra ne očekuju tropske temperature.

Autor: D.B.