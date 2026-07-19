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Srbi, ako krećete na more u Grčku, spremite se za HAOS: Na ovom prelazu čeka se i do 10 sati

Izvor: Telegraf, Foto: JP Putevi Srbije ||

Ako ste se zaputili ka Grčkoj, naoružajte se dobrim raspoloženjem i velikim strpljenjem, put do mora danas mnogima nije nimalo lak.


Na graničnom prelazu Gradina formirane su kilometarske kolone vozila, a putnici za ulazak u Bugarsku čekaju i do neverovatnih 10 sati.

Društvenim mrežama šire se snimci sa granice koji pokazuju nepregledne kolone automobila i nervozne vozače koji satima čekaju da nastave put.

Nešto bolja situacija je na prelazu Dojran, gde se, prema dostupnim informacijama, čeka do pet sati, dok se na Evzoniju zadržavanja kreću do dva sata.

Vozačima se savetuje da se pre polaska informišu o stanju na prelazima i, ukoliko je moguće, izaberu alternativne pravce.

Društvenim mrežama šire se snimci sa granice koji pokazuju nepregledne kolone automobila i nervozne vozače koji satima čekaju da nastave put.

Nešto bolja situacija je na prelazu Dojran, gde se, prema dostupnim informacijama, čeka do pet sati, dok se na Evzoniju zadržavanja kreću do dva sata.

Vozačima se savetuje da se pre polaska informišu o stanju na prelazima i, ukoliko je moguće, izaberu alternativne pravce.

Autor: D.B.

#Srbi

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#haos

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