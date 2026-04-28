AKTUELNO

Društvo

PRVI TALAS GUŽVI PRED PRAZNIKE: Kamioni već stoje u kolonama na izlazu iz zemlje, evo kakvo je stanje na Batrovcima i Šidu!

Izvor: Pink.rs/Fonet, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Ako krećete na put ka Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, naoružajte se strpljenjem! Na ključnim graničnim prelazima stvorili su se pravi čepovi, a teretnjaci stoje u kolonama koje se kilometrima protežu.

PAKAO KA HRVATSKOJ: Čeka se po tri sata!

Najteža situacija trenutno je na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj. Prema poslednjim podacima JP "Putevi Srbije", na ovim prelazima je totalni zastoj za teretna vozila:

- Batrovci – zadržavanje 3 sata

- Šid – zadržavanje 3 sata

- Bezdan – zadržavanje 3 sata

NIŠTA BOLJE NI KA BOSNI

Ni vozači koji su krenuli put Bosne i Hercegovine nisu bolje prošli. Na graničnom prelazu Sremska Rača, na izlazu iz zemlje, kamioni stoje u koloni i čeka se oko dva sata.

DOBRA VEST ZA PUTNIČKA VOZILA

I dok kamiondžije gube sate na granicama, situacija na auto-putevima kroz Srbiju je za sada čista. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja, pa putnički saobraćaj teče neometano.

Ipak, s obzirom na to da su gužve na granicama već počele, apeluje se na vozače da prate stanje na putevima, naročito pred nadolazeće prvomajske praznike kada se očekuje još veći pritisak na granične prelaze.

Autor: D.S.

#Batrovci

#BiH

#Granični prelaz

#Hrvatska

#KAMIONI

#Putevi Srbije

#Saobraćaj

#Sremska Rača

#gužva na granici

#uživo sa puteva

#Šid

