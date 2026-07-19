Tri sekunde vas dele od smrti! Ako u ovom stanju sednete za volan isto je kao da ste popili 4 FLAŠE PIVA: Mozak 'zaspi', a oči su vam širom otvorene

Sezona je godišnjih odmora i hiljade vozača iz Srbije kreće na dalek put, često birajući vožnju tokom noći kako bi izbegli gužve. Međutim, ono što mnogi zanemaruju jeste umor, koji je jedan od najčešćih uzročnika saobraćajnih nesreća.

Neurolog, doktor Aleksa Pejović, upozorio je da nedostatak sna može biti podjednako opasan kao i vožnja pod dejstvom alkohola, otkrivajući šokantne detalje o tome kako se naš mozak ponaša kada mu uskratimo odmor.

Prema rečima dr Alekse Pejovića za TV "Prvu", istraživanja su pokazala da je verovatnoća za saobraćajnu nesreću, ukoliko smo spavali manje od pet sati, identična onoj kada vozimo pod dejstvom alkohola.

- Kada krenemo na put neispavani, ili smo prethodno spavali oko 6 sati, to je ekvivalent kao da smo popili 3 ili 4 flaše piva - istakao je dr Pejović.

On je objasnio da takvo stanje odgovara nivou od oko 1 promila alkohola u krvi, što je nivo koji podrazumeva čak i krivičnu odgovornost, ali problem je u tome što ljudi ne percipiraju nedostatak sna na isti način kao pijanstvo. Iako vozači često misle da mogu da "izguraju" još malo, njihove psihomotorne performanse su ozbiljno narušene.

Koncentracija pada za 50 odsto, a mozak kasni

Kada čovek ne spava dovoljno, to se direktno odražava na njegovu pažnju. Doktor je za TV "Prvu" naglasio da studije pokazuju kako samo jedna noć sa 6 sati sna ili manje smanjuje pažnju i koncentraciju narednog dana za čak 50 odsto.

To znači da vozač više ne prepoznaje saobraćajne znake na pravi način i ne prati put kako treba. Pored toga, javlja se problem sa "reaktivnom sekundom" – vremenom koje nam je potrebno da odgovorimo na stimulus.

Kada čovek ne spava dovoljno, to se direktno odražava na njegovu pažnju.

- Kad ne spavamo, mi praktično produžavamo reaktivnu sekundu, a u saobraćaju sekund ili dva često čine razliku između života i smrti - upozorava neurolog.

Mikrosan: 80 metara vožnje na "slepo"

Jedna od najopasnijih pojava je takozvani mikrosan, koji dr Pejović definiše kao "upadanje spavanja u budnost". Ljudi koji su hronično neispavani imaju tendenciju da zaspu na svega 2 ili 3 sekunde, a da toga nisu ni svesni.

- Ako vozite kamion ili auto brzinom od 100 km/h i zaspite na samo dve ili tri sekunde, vi ćete preći 70 ili 80 metara bez ikakve kontrole - objasnio je doktor.

Kako je dodao, to je dovoljno da se udari u bankinu ili drugo vozilo. Mikrosan je zapravo trenutak kada mehanizmi za održavanje budnosti popuste i mi "pokleknemo", baš kao kada nam "klecne" glava na dosadnom predavanju.

Kritične tačke u toku dana

Statistika pokazuje da se većina nesreća izazvanih umorom dešava u specifičnim terminima: između 6 i 8 ujutru, kao i između 14 i 16 sati popodne. Naš unutrašnji biološki sat reguliše budnost, a najpospaniji smo prirodno onda kada bi trebalo da spavamo, što je za većinu ljudi između 2 sata ujutru i 7 sati ujutru.



Međutim, postoji i popodnevni pad koncentracije.

- Većini ljudi između 14 i 16 sati popodne prirodno padne pažnja i osete se pospanije, zbog čega je u mediteranskim zemljama popularna siesta - rekao je dr Pejović.

NASA trik od 26 minuta: "Power Nap" koji spasava glavu

Ako tokom vožnje primetite da se ne sećate poslednjih nekoliko kilometara puta, to je jasan znak da je vaš mozak na ivici mikrosna. U takvim situacijama, doktor savetuje primenu metode koju je razvila NASA.

- Istraživanje NASA je pokazalo da je 26 minuta spavanja idealno – nakon takve pauze, produktivnost i pažnja se povećavaju za 30 do 50 odsto - ističe dr Pejović.

Ključ je u tome da dremka bude kratka, jer ako se spava duže od sat vremena, ulazi se u dubok san.

- Ako se nasilno probudite iz dubokog sna, trebaće vam pola sata da shvatite gde ste i bićete umorniji nego pre - objasnio je neurolog.

Zamka kafe i energetskih pića

Mnogi vozači posežu za kafom i energetskim pićima misleći da tako "kupuju" vreme, ali dr Pejović upozorava da je to varka. Kofein blokira adenozinske receptore u mozgu koji nam šalju signal da smo umorni.

- Kafa zavara mozak da ne mora da spava, ali za to vreme supstanca adenozin nastavlja da se nagomilava - objasnio je neurolog za TV "Prvu".

To znači da će vas nakon sat ili dva, kada dejstvo kofeina prođe, zapljusnuti još veći talas umora nego ranije. Ipak, postoji trik koji se zove "Coffee Nap": popijete kafu i odmah odspavate 20 minuta dok se kofein ne apsorbuje. Na taj način ćete se probuditi baš u trenutku kada kofein počne da deluje, što je najbolja kombinacija za nastavak puta.

Autor: D.B.