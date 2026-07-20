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Krećete na put? Na ovim graničnim prelazima kolone su duže od dva sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Putnici koji danas planiraju putovanje kroz Srbiju mogu očekivati duža čekanja na graničnim prelazima, saopštio je AMSS.

Jutarnji i popodnevni sati donose gužve na prilazima većim gradovima, dok je saobraćaj usporen na najvažnijim putnim pravcima.

Letnja turistička sezona dodatno pojačava saobraćaj na frekventnim prelazima, gde su zadržavanja sada duža i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Granična Policija Republike Srbije izveštava da putnička vozila mogu čekati i do tri sata, dok teretna vozila čekaju do dva sata.

Na graničnom prelazu Horgoš, putnička vozila čekaju 30 minuta na ulazu, a na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina čekanje je 180 minuta. Na Preševu se čeka 90 minuta, a na Gostunu 20 minuta.

Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju na prelazu Horgoš 90 minuta, dok na Batrovcima i Šidu čekaju po 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema čekanja.

Autor: S.M.

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