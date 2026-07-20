Krećete na put? Na ovim graničnim prelazima kolone su duže od dva sata

Putnici koji danas planiraju putovanje kroz Srbiju mogu očekivati duža čekanja na graničnim prelazima, saopštio je AMSS.

Jutarnji i popodnevni sati donose gužve na prilazima većim gradovima, dok je saobraćaj usporen na najvažnijim putnim pravcima.

Letnja turistička sezona dodatno pojačava saobraćaj na frekventnim prelazima, gde su zadržavanja sada duža i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Granična Policija Republike Srbije izveštava da putnička vozila mogu čekati i do tri sata, dok teretna vozila čekaju do dva sata.

Na graničnom prelazu Horgoš, putnička vozila čekaju 30 minuta na ulazu, a na izlazu iz zemlje na prelazu Gradina čekanje je 180 minuta. Na Preševu se čeka 90 minuta, a na Gostunu 20 minuta.

Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju na prelazu Horgoš 90 minuta, dok na Batrovcima i Šidu čekaju po 120 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, a ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema čekanja.

Autor: S.M.