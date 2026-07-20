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Nova uprava UKC Niš unapređuje uslove u specijalističkim ambulantama! Dr Lazarević: Slušamo pacijente i stvaramo dostojanstven ambijent

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Posle razgovora sa pacijentima, Uprava odmah reagovala , uređene čekaonice i ubrzan rad specijalista

Posle direktnog razgovora direktora UKC Niš, doc. dr Milana Lazarevića i njegovih saradnika sa pacijentima u specijalističkim ambulantama, o uslovima u kojima čekaju preglede, Uprava ove zdravstvene ustanove odmah je reagovala i preduzela konkretne mere.

Foto: Privatna arhiva

Uređene su čekaonice, okrečen je prostor, unet je novi nameštaj i postavljeni su klima, uređaji, kako bi boravak pacijenata bio prijatniji i dostojanstveniji.

Foto: Privatna arhiva

Pored unapređenja uslova, izvršena je i reorganizacija rada specijalista, sa ciljem da se smanji vreme čekanja i omogući efikasniji i brži pregled pacijenata.

Foto: Privatna arhiva

Iz UKC Niš poručuju da će nastaviti da unapređuju uslove rada i boravka pacijenata, osluškujući njihove potrebe i reagujući u najkraćem roku.

Video: Privatna arhiva

Autor: S.M.

#Milan Lazarević

#Pacijent

#UKC Niš

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#čekaonica

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