Nova uprava UKC Niš unapređuje uslove u specijalističkim ambulantama! Dr Lazarević: Slušamo pacijente i stvaramo dostojanstven ambijent

Posle razgovora sa pacijentima, Uprava odmah reagovala , uređene čekaonice i ubrzan rad specijalista

Posle direktnog razgovora direktora UKC Niš, doc. dr Milana Lazarevića i njegovih saradnika sa pacijentima u specijalističkim ambulantama, o uslovima u kojima čekaju preglede, Uprava ove zdravstvene ustanove odmah je reagovala i preduzela konkretne mere.

Uređene su čekaonice, okrečen je prostor, unet je novi nameštaj i postavljeni su klima, uređaji, kako bi boravak pacijenata bio prijatniji i dostojanstveniji.

Pored unapređenja uslova, izvršena je i reorganizacija rada specijalista, sa ciljem da se smanji vreme čekanja i omogući efikasniji i brži pregled pacijenata.

Iz UKC Niš poručuju da će nastaviti da unapređuju uslove rada i boravka pacijenata, osluškujući njihove potrebe i reagujući u najkraćem roku.

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Autor: S.M.