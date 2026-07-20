Ponovo se deli snimak iz crkve u Obrenovcu: Sveštenik objasnio šta je mislio kada je govorio o batinama

Na društvenim mrežama juče se ponovo pojavio stari snimak koji je i ovoga puta izazvao podeljene reakcije Srba, a reč je o snimku koji je nastao u crkvi u Obrenovcu na kom se čuju reči sveštenika koji se obraća okupljenim vernicima govoreći o nasilju.
Reči sveštenika izazvale su žestoke reakcije korisnika društvenik mreža, konkretno na društvenoj mreži X (Twitter).
- ... Da smo uvek braća sa drugima, da smo uvek na pomoć, a ako nekoga treba da izudaramo da se pošteno dogovorimo i da ga izudaramo, a ne da ga ubijemo u toj meri da ga previše povredimo. Zna se šta je mera da se neko opomene na pravilan način, da mu bude i na korist. Treba najmudriji oko toga da se saberu - govori sveštenik na snimku.
Video je juče, 19. jula, objavljen i ubrzo je dostigao više od 30 hiljada pregleda i na desetine komentara.
- Da sam bio tamo ...
- Ovome se treba po**tati na mantiju i njemu i onome ko ga je rukopoložio, sramota - napisao je neko u komentarima.
Nedelja je ajde na liturgiju 😳 pic.twitter.com/ssJ5YuzxM2— Fake Sinjor od Žarkova (@sinjor4) 19. јул 2026.
- Dobar dan, ja sam umerena pri upotrebi nasilja. Da li si raspoložen/a da ti demonstriram svoje nasilne namere sutra oko pola dva; pisali su u komentarima.
- Tamjan mafija;
Ima i onih koji su stali na stranu sveštenika.
- U pravu je čovek, šta je sporno?
- Ovaj pop mi se sviđa;
-Odlično si rekao brate;
-Važna je mera, kaže vera; nizali su se komentari.
- Oduvek sam imao mišljenje da smo ispravan i pravdoljubiv narod, ovaj video potvrđuje moju tezu. Dok tamo sveštenici razni stepinci s**uju dečake pozivaju na pokrštavanje, muftije pozivaju na sveti rat itd. naš sveštenik daje smernice da se neprijatelji mnogo ne povrede - nizali su se komentari.
- Ovo je najtačnije moguće razmišljanje, samo je dosta komično na prvu - zaključio je neko.
Autor: S.M.