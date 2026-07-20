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Ponovo se deli snimak iz crkve u Obrenovcu: Sveštenik objasnio šta je mislio kada je govorio o batinama

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Na društvenim mrežama juče se ponovo pojavio stari snimak koji je i ovoga puta izazvao podeljene reakcije Srba, a reč je o snimku koji je nastao u crkvi u Obrenovcu na kom se čuju reči sveštenika koji se obraća okupljenim vernicima govoreći o nasilju.

Reči sveštenika izazvale su žestoke reakcije korisnika društvenik mreža, konkretno na društvenoj mreži X (Twitter).

- ... Da smo uvek braća sa drugima, da smo uvek na pomoć, a ako nekoga treba da izudaramo da se pošteno dogovorimo i da ga izudaramo, a ne da ga ubijemo u toj meri da ga previše povredimo. Zna se šta je mera da se neko opomene na pravilan način, da mu bude i na korist. Treba najmudriji oko toga da se saberu - govori sveštenik na snimku.

Video je juče, 19. jula, objavljen i ubrzo je dostigao više od 30 hiljada pregleda i na desetine komentara.

- Da sam bio tamo ...

- Ovome se treba po**tati na mantiju i njemu i onome ko ga je rukopoložio, sramota - napisao je neko u komentarima.

- Dobar dan, ja sam umerena pri upotrebi nasilja. Da li si raspoložen/a da ti demonstriram svoje nasilne namere sutra oko pola dva; pisali su u komentarima.

- Tamjan mafija;

Ima i onih koji su stali na stranu sveštenika.

- U pravu je čovek, šta je sporno?

- Ovaj pop mi se sviđa;

-Odlično si rekao brate;

-Važna je mera, kaže vera; nizali su se komentari.

- Oduvek sam imao mišljenje da smo ispravan i pravdoljubiv narod, ovaj video potvrđuje moju tezu. Dok tamo sveštenici razni stepinci s**uju dečake pozivaju na pokrštavanje, muftije pozivaju na sveti rat itd. naš sveštenik daje smernice da se neprijatelji mnogo ne povrede - nizali su se komentari.

- Ovo je najtačnije moguće razmišljanje, samo je dosta komično na prvu - zaključio je neko.

Autor: S.M.

#Batine

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