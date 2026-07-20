Ekspo 2027 Beograd: Danas je Svetski dan šaha,šah će se igrati tokom sva 93 dana Ekspa

Svetski dan šaha obeležava se danas širom sveta, a ova igra, koja više od jednog milenijuma povezuje ljude bez obzira na njihovu nacionalnost, jezik ili kulturu, imaće posebno mesto u okviru sportskog programa Ekspa 2027, saopšteno je iz preduzeća Ekspo 2027 Beograd i navedeno da će se šah igrati neprekidno tokom sva 93 dana trajanja izložbe.

Iz ovog preduzeća najavljuju da će kroz šahovske programe, turnire i prateće sadržaje, posetioci specijalizovane izložbe iz celog sveta imati priliku da iskuse kako intelektualna igra postaje prostor susreta, dijaloga i saradnje, u duhu teme "Igra(j) za čovečanstvo".

Ocenjuju da šah nije samo sport i intelektualna disciplina, već univerzalni jezik koji promoviše strateško razmišljanje, fer-plej, strpljenje i dijalog - vrednosti koje se u potpunosti prepoznaju u temi specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Na samo 64 polja već vekovima se susreću različite kulture, generacije i ideje, dokazujući da prava igra nije samo nadmetanje, već i prilika za razumevanje, saradnju i povezivanje, navodi se u saopštenju i dodaje da upravo zato tema Ekspa igru posmatra mnogo šire od sportskog rezultata jer je igra prostor u kome nastaju poverenje, kreativnost, inovacije i nova rešenja za izazove savremenog sveta.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić poručio je da je šah mnogo više od igre i da kroz šah deca i mladi razvijaju koncentraciju, strpljenje, strateško razmišljanje i odgovornost za sopstvene odluke.

"To su vrednosti koje ih pripremaju za sve izazove koji ih očekuju u životu. Zato uvek kažem da šah nije samo škola sporta, već i škola života, koja gradi dobre, pametne i plemenite ljude“, naglasio je on.

Najavio je da će Šahovski savez Srbije tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 realizovati jedinstven program, sa ambicijom da postavi Ginisov rekord.

"Tokom sva 93 dana trajanja Ekspa, 24 časa dnevno, neprekidno ćemo igrati šah. Želimo da se upišemo u Ginisovu knjigu rekorda, ali još važnije, želimo da svaki posetilac ima priliku da sedne za šahovsku tablu i odigra bar jedan potez. Biće organizovani i onlajn mečevi, paneli, obuke i predavanja, kako bi u programu mogli da učestvuju i oni koji neće biti u mogućnosti da dođu u Beograd“, istakao je on.

Dodao je da je šah igra koja šalje snažne poruke i da veruje da ćemo sa Ekspa 2027 poslati milione dobrih poruka širom sveta.

"Neka se svaki sukob zameni jednom šahovskom partijom, a svako nadmetanje završi rukovanjem. Upravo je to duh koji šah nosi i koji želimo da podelimo sa svetom“, rekao je on.

Iz Ekspa 2027 Beograd ocenjuju da se veliki događaji ne pamte samo po pobednicima, rekordima ili broju posetilaca, već po idejama koje su pokrenuli, partnerstvima koja su stvorili i ljudima koje su povezali.

"Upravo u tome šah i Ekspo dele svoju najveću vrednost, sposobnost da kroz igru inspirišu saradnju, razumevanje i napredak koji traje mnogo duže od samog događaja. Tokom 93 dana Ekspa 2027, svet neće igrati samo šah. Igraće 93 dana za čovečanstvo", zaključuje se u saopštenju.

Autor: A.A.