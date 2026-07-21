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Kursna lista NBS: Ovo su najnoviji podaci o vrednosti dinara prema evru i dolaru

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3829 dinara, što predstavlja neznatnu promene u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 102,8231 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 2,0 odsto, a od početka godine za 2,8 odsto.

Autor: D.S.

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