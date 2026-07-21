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Nevreme preti regionu: Očekuju se superćelijske oluje, obilna kiša, grad i mogući tornado

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com, Tanjug AP/Carolyn Kaster ||

Evropski centar za oluje (ESTOFEX) izdao je danas treći stepen upozorenja za deo jugoistočne Evrope zbog mogućnosti razvoja izuzetno opasnih superćelijskih oluja koje bi tokom utorka mogle doneti veoma krupan grad, razorne udare vetra, a lokalno i pojavu tornada.

Najveći rizik od ekstremnog nevremena prognoziran je za Italiju, južnu Hrvatsku, južnu Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i južni i jugozapadni deo Srbije, gde se očekuje razvoj dugotrajnih superćelija i snažnih olujnih sistema.

Prema prognozama, ovi sistemi mogli bi da proizvode grad velikih dimenzija, snažne gromove, orkanske udare vetra i izazovu značajnu materijalnu štetu.

Nad regionom će se uspostaviti veoma povoljni uslovi za razvoj snažnih oluja. Očekuje se izraženo smicanje vetra po visini, velika količina energije u atmosferi i približavanje hladnog fronta, što predstavlja idealnu kombinaciju za nastanak organizovanih olujnih sistema.

Posebno zabrinjava mogućnost da se oluje formirane nad severnom i centralnom Italijom tokom dana premeste preko Jadrana i zahvate delove Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i juga Srbije. U tom slučaju nije isključena pojava olujnih sistema sa vetrom orkanske jačine.

I područje Jadrana očekuju jake grmljavinske oluje, a na udaru će prvo biti hrvatsko primorje.

Kasnije posle podne, tokom večeri i noći snažne grmljavinske oluje obrušiće se sa Jadranskog mora i na crnogorsko primorje, uz jake gromove, olujne vetrove, snažne pljuskove i grad. Može biti i urbanih poplava i bujica, uz odrone i klizišta.

Zbog opasnosti od nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: S.M.

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