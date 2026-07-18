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Upozorenje na jake oluje: Srbija u zoni rizika od SUPERĆELIJA, krupnog grada i olujnog vetra

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: TANJUG/NEBOJŠA RAUS/TANJUG/NEBOJŠA RAUS/RINA/UNSPLASH.COM ||

Evropski centar za prognozu oluja (ESTOFEX) izdao je upozorenje drugog stepena za delove severnog Balkana, uključujući i sever Srbije, zbog povećanog rizika od jakih grmljavinskih oluja koje bi tokom subote, 18. jula, mogle doneti krupan do veoma krupan grad, razorne udare vetra i obilne pljuskove.

Prema prognozi, najnepovoljniji vremenski uslovi očekuju se od severoistočne Italije, preko Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, do severnih delova Srbije. Meteorolozi upozoravaju da će kombinacija velike nestabilnosti atmosfere i izraženog smicanja vetra pogodovati razvoju organizovanih grmljavinskih sistema, uključujući superćelijske oluje.

Posebnu pažnju privlači mogućnost razvoja organizovanog grmljavinskog sistema, koji bi se mogao formirati zapadnije tokom dana, a zatim napredovati ka severu Srbije. U tom slučaju postoji povećan rizik od olujnih udara vetra, lokalno veoma krupnog grada i intenzivnih pljuskova koji u kratkom vremenskom periodu mogu izazvati bujične poplave.

Za šire područje koje okružuje zonu najvećeg rizika na snazi je upozorenje prvog stepena, gde su takođe mogući jaki pljuskovi sa grmljavinom, grad i snažni udari vetra, ali sa manjom verovatnoćom i manjom rasprostranjenošću.

Okidač za razvoj oluja biće približavanje oslabljenog hladnog fronta i pojačano strujanje u višim slojevima atmosfere, što će omogućiti brzo jačanje grmljavinskih oblaka tokom popodnevnih i večernjih časova.

Građanima se savetuje da prate najnovija upozorenja nadležnih meteoroloških službi, izbegavaju boravak na otvorenom tokom prolaska oluja, zaštite vozila od mogućeg grada i obrate pažnju na mogućnost naglih udara vetra, posebno u severnim krajevima Srbije.

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Autor: Marija Radić

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