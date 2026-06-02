AKTUELNO

Društvo

OPASNO NEVREME SE PRIBLIŽAVA SRBIJI, ALARM I ZA BEOGRAD! Građani će dobijati SMS poruke upozorenja!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za grmljavinske nepogode koje će našu zemlju pogađati sve do 4. juna! Pored jakih pljuskova i vetra, građanima širom zemlje, uključujući i Beograd, na mobilne telefone stizaće SMS poruke upozorenja sat do dva pre nego što oluja stigne.

Prema zvaničnoj najavi meteorologa, pljuskovi i grmljavine biće lokalno izuzetno izraženi, praćeni gradom i velikom količinom padavina – preko 20 milimetara kiše za veoma kratko vreme!

Detaljna satnica za sredu (3. jun): Kada tačno stiže potop?

Sreda (03.06.) donosi drastičnu promenu vremena i veliku nestabilnost:

Pre podne: Biće promenljivo oblačno, toplo i u većini mesta uglavnom suvo sa sunčanim intervalima.

Od sredine dana (posle podne): Kreće nagli razvoj oblačnosti. U celoj zemlji, a naročito u Beogradu, očekuju se kiša, jaki pljuskovi i grmljavina.

Uveče i tokom noći: Nastupa pik nevremena! Očekuju se lokalne vremenske nepogode: grad, žestoki pljuskovi i jak, olujni vetar u zonama najintenzivnijih padavina.

Vetar će tokom dana biti slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni. Uveče na severu zemlje, a tokom noći i u centralnim krajevima, vetar se naglo okreće na zapadni i severozapadni smer. Temperature će se kretati od početnih 12 do maksimalnih 29 °C.

Kakvo nas vreme čeka do 10. juna?

Meteorolozi su objavili prognozu i do kraja prve dekade meseca. Stabilizacije nema na vidiku, jer će se sve do 10. juna smenjivati sunčani i oblačni intervali, ali uz konstantnu opasnost od povremene kiše i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.

Građanima se savetuje da prate SMS obaveštenja i hitna upozorenja, osiguraju prozore i terase, a vozačima da prilagode vožnju uslovima na putu i izbegavaju parkiranje ispod stabala i dalekovoda.

Autor: D.S.

#Grmljavinske nepogode

#RHMZ upozorenje

#SMS poruke upozorenja

#Vremenska prognoza

#grad vetar

#meteoalarm Beograd

#nevreme u Srbiji

#pljuskovi jun

#vremenska prognoza srbija

POVEZANE VESTI

Društvo

Nevreme stiže u Srbiju: Izdavaće hitna upozorenja, dva grada prva na udaru

Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ! Snažno nevreme se premešta preko Srbije: Na udaru ovi delovi zemlje, očekuju se GRAD I OLUJNI VETAR!

Društvo

POPALJENI ALARMI NA TERITORIJI ČITAVE SRBIJE: RHMZ izdao upozorenje, stiže gadno nevreme – uvode se posebne mere za najugroženija područja

Društvo

PAKLENI PREOKRET VREMENA! RHMZ upozorava: Spremite se, stiže nevreme!

Društvo

NA SNAZI ALARM ZA CELU SRBIJU! RHMZ izdao upozorenje: Danas grmljavina i olujni vetar, a sutra nam STIŽE JESEN - Temperatura pada na 12 stepeni! (FOTO

Društvo

RHMZ OBJAVIO HITNO UPOZORENJE – Nevreme juri ka Šumadiji!