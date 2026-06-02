OPASNO NEVREME SE PRIBLIŽAVA SRBIJI, ALARM I ZA BEOGRAD! Građani će dobijati SMS poruke upozorenja!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za grmljavinske nepogode koje će našu zemlju pogađati sve do 4. juna! Pored jakih pljuskova i vetra, građanima širom zemlje, uključujući i Beograd, na mobilne telefone stizaće SMS poruke upozorenja sat do dva pre nego što oluja stigne.

Prema zvaničnoj najavi meteorologa, pljuskovi i grmljavine biće lokalno izuzetno izraženi, praćeni gradom i velikom količinom padavina – preko 20 milimetara kiše za veoma kratko vreme!

Detaljna satnica za sredu (3. jun): Kada tačno stiže potop?

Sreda (03.06.) donosi drastičnu promenu vremena i veliku nestabilnost:

Pre podne: Biće promenljivo oblačno, toplo i u većini mesta uglavnom suvo sa sunčanim intervalima.

Od sredine dana (posle podne): Kreće nagli razvoj oblačnosti. U celoj zemlji, a naročito u Beogradu, očekuju se kiša, jaki pljuskovi i grmljavina.

Uveče i tokom noći: Nastupa pik nevremena! Očekuju se lokalne vremenske nepogode: grad, žestoki pljuskovi i jak, olujni vetar u zonama najintenzivnijih padavina.

Vetar će tokom dana biti slab i umeren, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i jak južni. Uveče na severu zemlje, a tokom noći i u centralnim krajevima, vetar se naglo okreće na zapadni i severozapadni smer. Temperature će se kretati od početnih 12 do maksimalnih 29 °C.

Kakvo nas vreme čeka do 10. juna?

Meteorolozi su objavili prognozu i do kraja prve dekade meseca. Stabilizacije nema na vidiku, jer će se sve do 10. juna smenjivati sunčani i oblačni intervali, ali uz konstantnu opasnost od povremene kiše i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom.

Građanima se savetuje da prate SMS obaveštenja i hitna upozorenja, osiguraju prozore i terase, a vozačima da prilagode vožnju uslovima na putu i izbegavaju parkiranje ispod stabala i dalekovoda.

Autor: D.S.