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Crveni alarm za Srbiju: Stižu razorne superćelijske oluje, grad veći od 5 cm i vetar orkanske jačine! Oglasio se i MUP

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Danas je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode.

Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, koji će se iz oblasti Jadrana, Crne Gore i Bosne i Hercegovine premeštati ka Srbiji, pri čemu će najizraženiji i najopasniji sistemi zahvatiti pre svega jugozapadne, južne i jugoistočne delove zemlje. Na svom putu ovi olujni sistemi mogu se brzo intenzivirati i usloviti pojavu krupnog, lokalno i veoma krupnog grada (> 5 cm u prečniku), kao i silovitih udara vetra, orkanske jačine (> 100 km/h), koji mogu pričinjavati značajnu materijalnu štetu.

Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Zbog toga se savetuje maksimalan oprez i izbegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu mogućnost da olujni sistemi naiđu iznenada.

Uporedo sa upozorenjem RHMZ. oglasio se i MUP na sajtu gde takođe izdaje upozorenja na nevreme.

Foto: Foto/MUP

ALARM: VANREDNI DOGAĐAJ

OLUJA

Jugozapadna, Južna i Jugoistočna Srbija

Opis: Oluja sa gradom i olujnim vetrom 21.07.2026. godine

Uputstva za građane: Opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Preporuka je da ne krećete na put. Zaštite vozila i imovinu.

Autor: S.M.

#Grad

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#crveni alarm

#superćelijska oluja

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