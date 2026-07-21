ŠTA ZNAČI KAD GRMI NA PROKOPIJA? Narodno verovanje kaže da nevreme na ovaj praznik nosi snažnu simboliku i opomenu svetitelja

Grad i gromovi na današnji praznik Sveti velikomučenik Prokopije, u narodu poznat kao Prokopovdan, nose snažnu simboliku, a stari su verovali da nam ovim vremenskim prilikama svetac šalje jasne opomene.

Ognjeviti svetac i poruke sa neba

Budući da spada u red takozvanih „ognjevitih svetaca“ — zajedno sa Svetim Ilijom, Ognjenom Marijom i Svetim Pantelijom — narodni kalendar ovom danu pridaje poseban značaj, a vremenske prilike tumače se kao znaci za mesece koji dolaze.

Ako grmi i seva (Opomena i loš predznak): Grmljavina i sevanje na Prokopovdan u narodu se smatraju direktnom opomenom i znakom svetiteljevog gneva. Veruje se da svetac grmljavinom opominje one koji nisu ispoštovali praznik i obavljaju teške poslove, naročito kopanje zemlje. Takozvana „suva grmljavina“ najavljuje težak period, sušu ili olujni grad.

Ako pada kiša (Blagoslov i rodna godina): Za razliku od grmljavine, mirna letnja kiša dočekuje se sa radošću. Pošto je Sveti Prokopije zaštitnik dece, običaj nalaže da se mališani puste da malo pokisnu, što po verovanju donosi zdravlje i snagu. Kiša na današnji dan „gasi oganj“ u zemlji i najavljuje rodnu jesen.

Vrućina i zabrana kupanja: Tropske vrućine simbolizuju „usijane glave“, pa narodno verovanje nalaže izbegavanje sukoba i teških reči. Takođe, staro pravilo glasi da se na Prokopovdan ne odlazi u šumu i ne kupa u otvorenim vodama, jer se veruje da su reke i jezera na ovaj dan opasni i prevrtljivi.

Autor: D.S.