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MACUT I LONČAR OBIŠLI INSTITUT ZA ONKOLOGIJU: Pokreće se inicijativa za izgradnju nove zgrade

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) i najavili hitno pokretanje inicijative za ubrzavanje procedura i izgradnju nove zgrade onkologije koja će obezbediti adekvatne kapacitete i uslove za lečenje pacijenata iz cele Srbije.

Potreba za novim centrom i boljim uslovima

Tokom obilaska Dnevne bolnice, Odeljenja medikalne onkologije i Odeljenja radioterapije, premijer Macut istakao je da Institut predstavlja centralnu onkološku ustanovu i jedan od stubova zdravstvenog sistema u zemlji.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Adekvatna lokacija: Macut je naglasio da onkologija zavređuje novu ustanovu i da će se u saradnji sa predsednikom Vučićem i Vladom Srbije tražiti dobra lokacija infrastrukturno povezana za prilaz pacijenata, koja će dati dugoročnu perspektivu.

Kadrovska pitanja: Razgovaralo se i o kadrovskoj popunjenosti, srednjem medicinskom osoblju, motivaciji i neophodnoj stratifikaciji radnih mesta kako bi se vrednovao rad u tri smene.

Rad u tri smene: Ministar Lončar upozorio je da ustanova više nema dovoljno kapaciteta jer se broj pacijenata povečava, istaktevši da se na osam aparata obavi 380 zračenja za 24 časa, uz rad u tri smene.

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Lončar je najavio da će već danas kontaktirati predsednika Vučića i zamoliti ga da se pod hitno ubrzaju procedure za izgradnju nove onkologije koja će biti regionalni centar sa rešenim parkingom i kompletnom infrastrukturom.

Rezultati rada u proteklih šest meseci

Direktor Instituta dr Milan Žegarac predočio je podatke o radu u proteklih šest meseci i naveo da je zabeleženo 11 odsto više pruženih usluga – što obuhvata veći broj operacija, primenjenih hemoterapija i zračenja.

U Institutu se svakoga dana zrači blizu 400 ljudi.

Oko 250 pacijenata primi hemoterapiju.

Oko dvadesetak pacijenata se operiše.

Tokom posete obišli su i poseban punkt za zračenje dece koja se pripremaju za transplantaciju koštane srži.

Autor: D.S.

#Beograd

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