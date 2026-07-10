Macut posetio Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje'

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je danas Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" gde se sastao sa direktorom te ustanove prof. dr Milovanom Bojićem.

Nakon radnog sastanka premijer će razgovarati sa mladim lekarima koji su završili školu interne edukacije na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i sa mladim lekarima koji će otići u Kinu na edukaciju.

Macut će zatim obići Preoperativno odeljenje Instituta, Hibridnu salu, Odeljenje Transfuzije, Laboratoriju, Telemetriju, Vaskularno odeljenje, Odeljenje Rehabilitacije i Kardiološke rehabilitacije.

Premijeru će biti uručena povelja za izuzetan doprinos radu i razvoju Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Autor: D.S.