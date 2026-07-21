SRBIJAVOZ UVEO NOVU USLUGU: Karte za međunarodne vozove od danas mogu da se kupe onlajn

Kompanija „Srbijavoz“ omogućila je od danas, 21. jula 2026. godine, internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za liniju Subotica – Segedin, putem zvaničnog veb-sajta i mobilne aplikacije.
Dostupnost aplikacije i pravila za kupovinu
Nova usluga je odmah dostupna svim korisnicima veb-sajta, kao i korisnicima iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store-a.
Android uređaji: Nova funkcionalnost se zbog velikog broja korisnika uvodi postepeno putem Google Play prodavnice, a svim korisnicima biće dostupna najkasnije do 23. jula 2026. godine.
Popusti: Iz „Srbijavoza“ napominju da popust od 5 odsto za onlajn kupovinu važi isključivo za karte u unutrašnjem saobraćaju i ne primenjuje se na međunarodne vozne karte.
Pravila za pokazivanje karata i specifične uslove putovanja
Način prezentovanja kupljenih karata zavisi od vrste prevoza i odabranog smeštaja:
Sedišta: Za noćni međunarodni voz (Zemun–Bar–Zemun) i sezonski dnevni voz (Subotica–Bar–Subotica), karte i rezervacije mesta mogu se pokazati direktno iz mobilne aplikacije ili u odštampanom obliku na papiru formata A4 (iz PDF dokumenta dobijenog putem imejla).
Spavaća kola, kušet i prevoz automobila: Za putovanja u kolima sa posteljama, ležajevima, kao i za prevoz automobila, putnici su obavezni da odštampaju voznu kartu i pokažu je osoblju pre ulaska u voz. U suprotnom, smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave.
Detaljnije informacije o redu vožnje dostupne su na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs ili putem Kol centra na broj 011 360 28 99.
Autor: D.S.