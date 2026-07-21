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SRBIJAVOZ UVEO NOVU USLUGU: Karte za međunarodne vozove od danas mogu da se kupe onlajn

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Stanica Beograd Centar - Srbija voz ||

Kompanija „Srbijavoz“ omogućila je od danas, 21. jula 2026. godine, internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za liniju Subotica – Segedin, putem zvaničnog veb-sajta i mobilne aplikacije.

Dostupnost aplikacije i pravila za kupovinu

Nova usluga je odmah dostupna svim korisnicima veb-sajta, kao i korisnicima iOS platforme nakon ažuriranja aplikacije putem App Store-a.

Android uređaji: Nova funkcionalnost se zbog velikog broja korisnika uvodi postepeno putem Google Play prodavnice, a svim korisnicima biće dostupna najkasnije do 23. jula 2026. godine.

Popusti: Iz „Srbijavoza“ napominju da popust od 5 odsto za onlajn kupovinu važi isključivo za karte u unutrašnjem saobraćaju i ne primenjuje se na međunarodne vozne karte.

Pravila za pokazivanje karata i specifične uslove putovanja

Način prezentovanja kupljenih karata zavisi od vrste prevoza i odabranog smeštaja:

Sedišta: Za noćni međunarodni voz (Zemun–Bar–Zemun) i sezonski dnevni voz (Subotica–Bar–Subotica), karte i rezervacije mesta mogu se pokazati direktno iz mobilne aplikacije ili u odštampanom obliku na papiru formata A4 (iz PDF dokumenta dobijenog putem imejla).

Spavaća kola, kušet i prevoz automobila: Za putovanja u kolima sa posteljama, ležajevima, kao i za prevoz automobila, putnici su obavezni da odštampaju voznu kartu i pokažu je osoblju pre ulaska u voz. U suprotnom, smatraće se putnicima bez važeće vozne isprave.

Detaljnije informacije o redu vožnje dostupne su na zvaničnom sajtu srbijavoz.rs ili putem Kol centra na broj 011 360 28 99.

Autor: D.S.

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