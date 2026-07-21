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Srbija na udaru, oglasio se RHMZ: Stiže nam vetar od preko 100 kilometara na sat, ali i grad i olujno nevreme

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas hitno upozorenje u kome se navodi da je u Sjenici registrovan udar vetra od preko 100 kilometara na čas, i da se večeras mogu očekivati grad, olujni ili orkanski naleti vetra, kao i kratkotrajni pljuskovi u jugozapadnoj Srbiji.

Do nevremena može doći usled nove inicijacije grmljavinsih ćelija na teritoriji BiH sa tendencijom brzog premeštanja ka jugozapadnoj Srbiji, navodi RHMZ.

Ranije danas objavljeno je upozorenje u kome se isiče da rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, ali se najveći rizik od pojave ekstremnih vremenskih nepogoda očekuje u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočnu Srbiju (pre svega za Toplički, Jablanički i Pčinjski okrug) danas je izdat najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode.

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Autor: Marija Radić

#RHMZ

#Srbija

#Vetar

#Vremenska prognoza

#grmljavina

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