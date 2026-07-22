Srpkinji u Atini ukrali telefon, usledila filmska potera! Uroš preko poziva pratio lopova, a onda se dogodio obrt

Uroš iz Srbije postaje detektiv u Atini kako bi pomogao sestri da pronađe ukradeni telefon.

Uroš iz Srbije našao se pre tri dana u ulozi detektiva kako bi pomogao sestri Tamari da pronađe telefon koji je ukrala u Grčkoj i to ni manje ni više nego jedna starija žena koja je iskoristila trenutak njene nepažnje.

- Juče oko pola šest meni zvoni telefon, nepoznat broj, ja se javljam, kad ono moja starija sestra koja živi u Atini u Grčkoj i sva uspaničena mi govori da joj je nestao telefon i da ako mogu ikako da joj pomognem - započinje Uroš svoju priču.

Sve se, prema njegovim rečima, odigralo tokom vikenda u Atini, kada se njegova sestra, koja je u tom trenutku bila sa troje dece vraćala se sa plaže.

Sve je počelo kada je stavljala decu u auto-sedišta, dok je telefon ostavila u torbi na suvozačevom mestu i to sa otvorenim vratima. U tom trenutku jedna starija žena je prolazila pored, ali nije posebno reagovala. Posle 10,15 minuta primetila da nema telefona.

Sreća u nesreći, Uroš je uključio ranije opciju "find my" telefon i povezao lokaciju sa svojim telefonom.

- Ulazim i vidim da se telefon nalazi na tramvajskoj stanici u Atini - nastavlja on.

Od tog trenutka počinje prava agonija i jurnjava sa vremenom. Lopov, odnosno baba ušla je u prvi tramvaj.

Žena ušla u tramvaj, krenula je potera

- Vidim ja da se telefon nalazi kod tramvajske stanice u blizini plaže", započinje Uroš priču i objašnjava kako se dobro namučio da sestru i njenu drugaricu "usmeri" u dobrom pravcu kako bi pronašle lopova koji je u tom trenutku već udaljen nekih desetak minuta od njih.

"Problem je što ja ne znam da čitam grčki, pa nisam znao da pročitam na mapi gde se nalazi. Dok su one stigle do stanice, tramvaj je već krenuo. One kreću da prate tramvaj, ali on skreće, a one nastavljaju pravo", objašnjava mladić.

U jednom trenutku lopov sa telefonom izlazi iz tramvaja i ulazi u kafić. Prema njegovim rečima, sestra je odmah otišla na lokaciju, gde je uz pomoć zvuka telefona pronašla ženu za koju sumnja da je uzela uređaj.



Usledila rasprava i borba za telefon

Kako navodi, usledila je rasprava, a nakon što žena nije želela da vrati torbu i telefon, njegova sestra je uspela da uzme svoj mobilni. U međuvremenu su se okupili radnici obezbeđenja i zaposleni iz restorana, koji u prvi mah nisu znali šta se dogodilo.

Telefon je, kako tvrdi, pronađen za manje od sat vremena, a sestra je uspela i da fotografiše ženu.

Na kraju, ovaj Srbin svima je uputio savet da uključe opciju "Find My" telefon i podele lokaciju sa članovima porodice ili prijateljima, jer, kako kaže, upravo im je ta funkcija pomogla da vrate ukradeni telefon.

"Istina, ja sam sestra! Hvala ti na izvanrednoj akcija”, oglasila se Tamara ispod video snimka.

Autor: S.M.