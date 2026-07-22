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Čekanja na granicama: Teretnjaci satima u kolonama, putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Na izlazu iz Srbije teretna motorna vozila čekaju na graničnim prelazima i do šest sati, dok se putnička vozila zadržavaju znatno kraće, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS) prema podacima Uprave granične policije.

Na graničnim prelazima Horgoš i Preševo putnička vozila se na izlazu iz zemlje zadržavaju oko 20 minuta, dok na ostalim prelazima za putnički saobraćaj nema dužih zadržavanja.

Sa druge strane, na teretnim terminalima situacija je znatno složenija. Na izlazu iz Srbije najduže se čeka na graničnom prelazu Batrovci, gde zadržavanja dostizanja i do 240 minuta, dok se na prelazu Šid teretnjaci zadržavaju oko 180 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za teretne kategorije vozila.

Autor: D.S.

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