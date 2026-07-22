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Otvoren konkurs za studentske stipendije Ministarstva odbrane: Mesečno do 60.000 dinara i siguran posao nakon studija

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Ministarstvo odbrane Republike Srbije ||

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za dodelu 49 studentskih stipendija za školsku 2026/2027. godinu, namenjenih studentima osnovnih i master akademskih studija.

Konkurs obuhvata 37 stipendija za studente osnovnih studija, koji će tokom školovanja primati mesečnu naknadu od 50.000 dinara, kao i 12 stipendija za studente master studija sa mesečnim iznosom od 60.000 dinara. Pored finansijske podrške, izabranim stipendistima je po završetku školovanja zagarantovano zaposlenje u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije, u svojstvu oficira ili civilnog lica, sa mestom službovanja u Beogradu.

Uslovi za prijavu
Pravo na prijavu imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, pod sledećim uslovima:

Da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena i da se finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Da imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na njenoj teritoriji.

Da nisu gubili nijednu godinu tokom studija.

Da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i ostvarili propisanu prosečnu ocenu.

Rok za prijavljivanje na konkurs je 30. oktobar 2026. godine.

Detaljne informacije i uslovi konkursa dostupni su na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane putem ovog linka: https://www.mod.gov.rs/cir/23435/konkurs-za-dodelu-studentskih-stipendija-za-skolsku-2026-2027-godinu

Autor: D.S.

#Ministarstvo odbrane

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